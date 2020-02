immo flash

Deutsche Wohn-Immos stark unter Druck

Nachfrage in den Metropolen zunehmend dramatisch

Autor: Günther Schneider

Die jüngst beschlossene deutsche Mietpreisbremse hilft offenbar nicht. Denn besonders in den Metropolen herrscht ein extremer Nachfragedruck, neue Wohneinheiten wären dringend erforderlich. Doch die Neubauzahlen bleiben weiter hinter dem Bedarf zurück, auch wenn die Neubautätigkeit leicht angezogen hat. Doch es könnte bei weitem noch mehr sein.

Auch im Jahr 2020 werden besonders die Metropolregionen, wirtschaftsstarke Einzelstandorte sowie Großstädte mit Universitäten und Hochschulen, aber auch einige Nebenstandorte ohne Metropolcharakter von der verstärkten Wohnraumnachfrage profitieren. Strukturschwache ländliche Regionen verzeichneten 2019 erneut die stärksten Verluste. Rechnerisch kann der Wohnraumbedarf auf nationaler Ebene zwar gedeckt werden, auf regionaler Ebene bleiben die Unterschiede jedoch weiterhin bestehen und werden sich noch verstärken, so eine Analyse der ZBI und NAI Apollo, in der die sieben Top-A-Standorte und 50 Secondaries untersucht wurden.

Und: Während in vielen strukturschwachen, ländlichen Bereichen das Überangebot an Wohnraum weiter zunimmt, hat sich die Nachfrage nach Wohnraum in den Zuzugsgebieten weiter verstärkt. Infolgedessen steigen dort die analysierten Mieten für Wohnungen sowie die Preise für Eigentumswohnungen weiter an. In den begehrten deutschen Top-Wohnungsmärkten (Städte mit mehr als 600.000 Einwohnern) lagen die Wachstumsquoten im Analysezeitraum Q1 bis Q3/2019 im Vergleich zum Gesamtjahr 2018 mit im Schnitt 4,5 Prozent und 6,8 Prozent nahezu auf dem Niveau der Vorjahresuntersuchung. Eine vergleichbare Entwicklung zeigen auch die Städte ohne Metropolcharakter.