DF Industrial strukturiert sich um

Aus Dietz AG herausgelöst, Fleischer jetzt alleiniger GF

Autor: Charles Steiner

Die 2019 als Joint Venture zwischen Wolfgang Dietz und Andreas Fleischer gegründete DF Industrial (DFI) strukturiert sich neu. Wie der deutsche Gewerbe- und Logistikentwickler via Aussendung mitteilt, habe man sich von der Dietz AG herausgelöst, Wolfgang Dietz hat sich aus dem Unternehmen zurückgezogen. Damit ist Fleischer alleiniger Geschäftsführer.

Wolfgang Dietz betont, dass der Abgang in gutem Einvernehmen erfolgt sei: "DFI hat sich in den zwei Jahren der Partnerschaft erfolgreich am Markt positioniert und mehrere vielversprechende Projekte auf den Weg gebracht. Gleichzeitig sind wir auch im Kerngeschäft der Dietz AG weiter stark gewachsen und die erhofften Synergien konnten nur teilweise erreicht werden. Andreas Fleischer und ich haben daher entschieden, zukünftig den weiteren Weg jeweils allein zu gehen und sich auf die eigene Unternehmensentwicklung zu konzentrieren." Insgesamt hatte DFI seit Marktstart ca. 80 Hektar an Grundstücken, überwiegend Brownfields, erworben. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte werden unmittelbar von der Dietz AG übernommen und weitergeführt. Laut Andreas Fleischer sei man jetzt offen für passende Partner am Kapitalmarkt: "Ich möchte Dietz ausdrücklich danken, dass er mit seinem Vertrauen und Engagement dabei mitgewirkt hat, die DFI als Newcomer im Markt zu etablieren. In Zukunft werden wir uns eigenständig im Markt bewegen und dabei den Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit beibehalten."