immo flash

Mercedes-Center geht an DIC Asset

Kölner Benz-Center von TPG Real Estate erworben

Autor: Charles Steiner

Im Zuge einer Off-Market-Transaktion hat jetzt die DIC Asset das Mercedes-Benz-Center in Köln von TPG Real Estate erworben. Das berichtet Colliers International, die den Deal vermittelt hatte. Das 2006 fertiggestellte Mercedes-Benz-Center in der Mercedes-Allee 1 verfügt über insgesamt rund 34.600 m² Mietfläche. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden. Neben dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sind an dem Standort auch weitere, zahlreiche Angebote wie beispielsweise der Großkundenverkauf, ein AMG Performance Center und Servicedienstleistungen gebündelt. Zudem ist das Merceds-Benz-Center Köln Sitz der Geschäftsleitung der Mercedes-Benz-Niederlassungen Köln/Leverkusen.

Christian Sauer, Head of Capital Markets NRW bei Colliers: "Wir freuen uns, dass wir diese Off Market-Transaktion vermitteln konnten. Der Teilmarkt Ehrenfeld/Braunsfeld gehört zu den am stärksten nachgefragtesten Teilmärkten in Köln. Durch die in unmittelbarer Umgebung zu dem Objekt befindlichen Quartiers- und Büroprojektentwicklungen wird sich die positive Lageentwicklung in den kommenden Jahren nochmals verstärken. Dadurch ergeben sich für das Mercedes-Benz-Center vielfältige Chancen."