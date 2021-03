immo flash

Die ersten 100 Meter sind geschafft

Marina Tower wächst und wächst

Autor: Charles Steiner

Der Marina Tower am Handelskai hat die ersten 100 Meter bereits geschafft, 40 fehlen noch, bis der Wohnturm der Buwog und IES Immobilien die finale Höhe erreicht hat. Auch bei der Verwertungsquote der insgesamt 511 Eigentumswohnungen seien bereits 65 Prozent erreicht worden, so die Buwog und IES Immobilien in einer Aussendung. Neben den Eigentumswohnungen sind ein Ärztezentrum, eine Apotheke, ein Kindergarten und eine Trafik geplant. Einige Einrichtungen wie ein Nahversorger sowie ein Fitnesscenter seien bereits fixiert worden. Im Sommer 2022 soll das Projekt fertiggestellt werden.