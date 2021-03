Immobilien Magazin

Die neue Realität

Vor und während der Coronapandemie war die Digitalisierung für die Branche eines der wichtigsten Themen. Und sie wird weit mehr verändern, als wir dachten. Wer nicht auf den Zug aufspringt, wird es schwer haben.

Autor: Charles Steiner

Sogenannte Disruptionen haben oft einen Nachteil: Sie passieren plötzlich, lassen sich nicht mehr umkehren und sind in der Regel gekommen, um zu bleiben. Das Coronavirus ist so ein Fall. Mittlerweile kiefelt ganz Europa mit mehr oder weniger Erfolg daran, die Ausbreitung einzudämmen. Doch mit den bisherigen Maßnahmen scheint das Licht am Ende des Tunnels noch weit entfernt. Seit einem Jahr mittlerweile hantelt sich die Welt von einem Lockdown in den nächsten. Aus der neuen Normalität ist eine neue Realität geworden. Daran werden wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen. Denn Covid bleibt erhalten, so viel steht fest.

Flächendeckend

Was das mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat? Sehr viel. Denn auch der Einsatz digitaler Hilfsmittel hat durch die Aneinanderreihung von Lockdowns und Homeoffice sowie Kontaktbeschränkungen und Co. scheinbar erheblich zugenommen. Und zwischen Digitalisierung und einer Pandemie gibt es durchaus Parallelen. Sie betrifft nämlich alle, und damit auch die Immobilienwirtschaft in ihrer Gesamtheit, breitet sich flächendeckend aus und wird auch nicht wieder verschwinden. Im Gegenteil: Das, was innerhalb des vergangenen Jahres passiert ist, bleibt uns nicht nur erhalten, es wird auch die Realität um uns eine ganz andere werden. Makler, Entwickler, Facility Manager, Verwaltungen, Bauträger, Architekten - aber auch Entwickler digitaler Tools und Softwarehersteller werden sich darauf einstellen müssen.

„Wenn es um das Thema Digitalisierung geht, muss man in erster Linie bei sich selbst anfangen.“ - Andreas Köttl, Value One

Nötiger steiniger Weg

Einer davon ist Andreas Köttl, CEO der Value One. Das Unternehmen hat im Vorjahr die internen Prozesse digitalisiert, von Vermarktung bis hin zur Meetingkultur. "Wenn es um Digitalisierung geht, muss man bei sich selbst anfangen", sagt Köttl. Doch gerade am Anfang, wenn aus analogen digitale Prozesse werden sollen, ist der Weg steinig und teuer - allerdings unumgänglich: "Die Zukunft der Immobilie wird digital sein. Digitale Tools sind kein nice-to-have mehr, sondern ein absolutes Must." Kunden seien allein durch den Einsatz von Smartphones sehr verwöhnt, was den Einsatz digitaler Hilfsmittel betrifft. Das müsse man als Immobilienentwickler ebenfalls leisten können, wenn die Immobilie auch zukünftig werthaltig sein soll. Und das fängt bereits bei der Planung an. Dass BIM sich früher oder später durchsetzen wird, steht zwar fest - dennoch gibt es noch immer viele Planer und Bauträger, die BIM bislang noch nicht einsetzen.

„Sinn von PropTech und Co. ist es, für Menschen Freiraum und Platz zu schaffen. So bleibt Zeit fürs Wesentliche!“ - Nora Kahlig, Conthaus

Doch der Druck auf diese steigt, ist sich Köttl sicher: "Vor allem jetzt, wo die Stadt Wien den digitalen Verwaltungsakt ermöglicht, sollten Developer und Bauträger auf diese Möglichkeit zugehen." Die Vorteile lägen nämlich auf der Hand: BIM erlaubt wesentlich schnellere Entwicklungszyklen - und eine nachhaltigere Bauweise. "Das ist ein Trend, den wir nicht versäumen dürfen", sagt Köttl, der davon ausgeht, dass BIM in den kommenden zwei Jahren flächendeckend gefragt sein wird. Denn auch Investoren verlangen danach.

Für Andreas Millonig, COO bei IMMOunited ist der verstärkte Run auf digitale Prozesse nicht erst seit Corona bemerkbar, wenngleich die Pandemie - wie jede Extremsituation - diese Entwicklung noch mehr antreibt. Sicher würden etwa Makler nach wie vor besichtigen und das wird auch angenommen. Der größte Nährboden für den digitalen Schub ist allerdings der Konsument: "Der Kunde von heute will alles jetzt, umfassend und interaktiv aufbereitet haben. Anfragen, die nach 24 Stunden beantwortet werden, das dauert alles zu lange. Die Informationen müssen rasch und an jedem Ort verfügbar sein." Digitale Besichtigungen, wie sie zuvor als Gimmick angeboten wurden, werden immer mehr geschätzt werden. Dass das funktionieren kann, hat etwa die Signa mit ihrem Stadtentwicklungsgebiet Bel & Main gezeigt. Bei der Vermietung der Einheiten in den Bel & Main Residences hatte man nämlich auf ein Rent-Online-Portal sowie auf Besichtigungen via Roboter gesetzt. So konnten, sagt die Signa, gut 30 Prozent der Wohneinheiten vermittelt werden - und zwar rein digital. Und generell berichten Makler, dass digitale Besichtigungen mittlerweile am Markt etabliert sind. Und das wird auch nach den Lockdowns so bleiben.

Schnelligkeit

Für die Hersteller immobilienspezifischer Software und Hilfsmittel ist der Druck, schnell neue Lösungen für Kunden zu implementieren, größer geworden. Die Umstellung der Arbeitsprozesse auf die neue Realität muss schließlich auch digital umgesetzt werden - und im Falle der Pandemie ist das eine Operation am offenen Herzen. Von einer jetzt aufgetretenen digitalen Revolution will Nora Kahlig, zuständig für digitale Innovationen beim Softwarehersteller Conthaus so nicht sprechen, denn was "kriegerisch und brutal klingt", ist für sie nur eine logische Fortführung der industriellen Revolution. Auch, wenn sie wesentlich feingradiger vonstatten geht: "Sinn von PropTech und Co. ist es, für Menschen Freiraum und Platz zu schaffen. So wird in Hausverwaltungen die Buchhaltung/Ablage/Schriftverkehr möglichst automatisiert, damit für persönliche Kontakte mehr Platz geschaffen ist", sagt Kahlig. Conthaus, so sagt sie, mache sich die digitale Welt zunutze, um Servicedienstleistungen 24/7 zu bieten, im Hintergrund sich aber von Ballast und stupiden Basics zu befreien: "Mehr Leistung mit weniger Aufwand", gibt Kahlig als Parole für Conthaus aus. "Anrufe und sonstige Leistungen werden gleich zugeordnet und Arbeitsaufträge und Versicherungsmeldungen mit ein paar Klicks verarbeitet - ohne Wiederkauen und Post-its und Zettelkram. Da wird nichts vergessen oder verwechselt - es ist mehr Raum für persönlichen Service und ein Hinhören auf Wünsche. Das alles geht bei Conthaus schnittstellenfrei und in Realtime - so ist alles im Griff und es bleibt mehr Zeit für das Wesentliche! Schließlich, wer wäscht heute noch die Wäsche mit der Hand?!" Durch die Digitalisierung verändert sich aber auch der Nutzer an sich, im konkreten Fall der Hausverwalter. Festgelegte Kanzleizeiten gehören, wie der Karteikasten mit Zettelsammlungen der Vergangenheit an. Eine Verwaltung, die im Zuge der beschränkten Kontaktmöglichkeiten etwas auf sich hält, bietet für die Kunden Apps an, mittels derer sie rund um die Uhr in Kontakt mit der Verwaltung treten können.

"Der Kunde von heute will alles jetzt, umfassend und interaktiv haben. Darauf muss man reagieren können." - Andreas Millonig, IMMOUNITED

Die digitale verändert die reale Welt auch erheblich andernorts. Vor allem das Arbeiten an sich hat sich durch den erzwungenen Lockdown erheblich verändert. Technisch war ja das Remote-Working schon seit geraumer Zeit möglich, doch erst jetzt haben viele Unternehmen erkannt, dass das auch funktioniert und manche Arbeitsprozesse auf außerhalb des Büros verlagert werden können. Das Büro selbst hat sich dafür zum Ort der Kommunikation, der Zelebration der Unternehmenskultur gewandelt. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, zuhause adäquat zu arbeiten, sei es wegen der Wohnungsgröße oder wegen der Familie. Co-Working-Spaces könnten da Abhilfe schaffen. Doch die Pandemie hat etwa große Flächen, wie sie von Regus oder Spaces angeboten werden, in Bedrängnis gebracht. Marcus Weixelberger vom Anbieter andys.cc sieht am Markt für Coworking-Flächen eine Konsolidierung: "Anbieter müssen heute andere Anforderungen erfüllen, als noch vor ein paar Jahren. Neben sich ändernden Arbeitsbedingungen und rechtlichen Vorgaben, befeuert auch die Digitalisierung die Ansprüche der Marktteilnehmer. Co-Working-Betreiber müssen sich laufend weiterentwickeln und ihr Service konsequent anpassen. Gleichzeitig gehen wir von einer steigenden Nachfrage nach Shared-Offices aus." Mit dem Produkt verfolge man zudem eine andere Strategie als die großen Anbieter, die bereits über Flächenreduktionen nachdenken: "Unser Ziel ist es nicht, möglichst große Locations zu betreiben, um viele Unternehmen auf einer großen Fläche unterzubringen. Wir wollen ein österreichweites Netzwerk an Büroräumlichkeiten schaffen, damit Mitglieder an jeder Straßenecke einen professionellen Arbeitsplatz nutzen können."

Genauso wie das Coronavirus wird die neue Realität auch bei der Digitalisierung bleiben und sich noch wesentlich stärker ausbreiten, als heute vielleicht abgeschätzt werden kann. Zahlreiche PropTechs, Softwarehersteller, Startups arbeiten bereits an Applikationen und Lösungen - und wenn es sich um ein skalierbares und markttaugliches Produkt handelt, wird es auch gerne ein Ziel von Investoren. Vor allem aber wird die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft durchdigitalisiert werden, daran führt kein Weg mehr vorbei. Nur mit dem einen Unterschied: Digitale Hilfsmittel erleichtern das Leben, Covid eindeutig nicht. Aber die Entwicklung um die Digitalisierung zeigt noch etwas anderes. Nämlich, wie schnell Mensch und Technik anpassungsfähig sind und mit der neuen Realität arbeiten können. So gesehen war die Pandemie auch nur ein Umstand, der uns daran gemahnt hat, dass man sich stets weiterentwickeln muss. Die Hauptforderung nach schnellen und bequemen Lösungen kommt nämlich vom Konsumenten. Darauf müssen Dienstleister reagieren - und zwar alle.