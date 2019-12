Immobilien Magazin

Die Organisatorin

An der TU Wien hat Sandra Bauernfeind ihren Grundstock zur Immobilienwirtschaft gelegt und von 1992 - 1998 Raumplanung und Raumordnung studiert. Damals standen der jungen Absolventin viele Wege offen.

Dann kam aber gleich das erste Kind und zugleich eine Grundausbildung in Wirtschaft und Unternehmensführung.

Derart ausgestattet begann Bauernfeinds Karriere in einem sehr theoretischen Bereich bei der FGW, der Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen, wo sie drei Jahre lang als Projektleiterin Marktprognosen, Standortuntersuchungen und diverse Analysen vorantrieb. "Von meinem Berufseinstieg zehre ich noch heute, da ich statistische Zahlen gut lesen und interpretieren kann. Das ist mir danach eigentlich bei jeder meiner Stationen zugute gekommen", analysiert Bauernfeind. Danach ging es weiter in die Finanzwirtschaft, zur Constantia Privatbank ins Asset Management von Wohnimmobilien, wo sie auch begann, ihr Netzwerk aufzubauen.

Dem Thema "Wohnen" stets treu

Der nächste Schritt folgte dann 2007, in die Realwirtschaft. Michael Ehlmaier holte sie in die CPB Immobilientreuhand, die zwei Jahre später zur heutigen EHL Immobilien wurde. Dort verantwortete die Fachfrau über sieben Jahre lang den Wohnbereich. "Ich habe dort gleich zu Beginn eine strategische Schärfung vorgenommen", so Bauernfeind über ihre ersten Schritte. "Als ich an Bord gekommen bin, war das Geschäft extrem auf Vermietung ausgelegt, der Umsatz aus der Vermittlung von Eigentum war verschwindend gering. Ich habe es mir zur ersten Aufgabe gemacht, beide Bereiche gleich stark auszubauen." Darüber hinaus verantwortete sie eine weitere Ergänzung des Angebots, das für die EHL noch heute einen USP in der Maklerbranche darstellt. Mit eigenem, speziell geschultem Personal wurde eine Abteilung für Vorsorgewohnungen eingerichtet.

"Damals war eine spannende Zeit, durch die Finanzkrise stieg die Nachfrage nach Wohnraum als Veranlagung enorm, denn das Vertrauen in die Finanzmärkte war erschüttert. Das war ein guter Zeitpunkt, um in dieses Geschäft einzusteigen. Im Vergleich zum Mitbewerb hatten und haben wir kein eigenes Produkt, daher können wir uns gezielt für unsere Kunden umsehen. Mit der Zeit sind viele davon Stammkunden geworden, denn die Veranlagung in Immobilien ist ungebrochen ein beliebtes Investment", erklärt die erfahrene Immolady. In dieser Zeit erhielt sie auch ihren ersten Cäsar, als Maklerin des Jahres 2012. Und die Erfolgsstory der Immy-Ehrungen begann.

Offen für Neues

Dann folgte die nächste Herausforderung im Unternehmen - die EHL Immobilien Management wurde als eigenständige Hausverwaltung gründet. Sandra Bauernfeind war Teil der Geschäftsführung und steuerte operativ alle Vorgänge. Mit dem Kauf der BUWOG FM wurde zwar ein ganz neuer Bereich integriert, aber auch zwei ganz unterschiedliche Kulturen mussten zusammengeführt werden. Die EHL hat ihren Mitarbeiterstock damals immerhin etwas mehr als verdoppelt, über 50 neue Mitarbeiter galt es zu integrieren. Im Rahmen dieser Managementaufgabe legte Bauernfeind - neben der Eingleisung der neuen Kolleginnen und Kollegen - einen besonderen Fokus auf Prozesse und Strukturen. Die ISO 9001 wurde zertifiziert und der Dienstleistungsgedanke somit auch greifbar in den operativen Vorgängen verankert.

"Wichtig war der offene Zugang auf die neuen Mitarbeiter. Wir haben ihnen einen modernen, Service-orientierten Weg gezeigt, wie man mit Kunden umgehen kann und ihnen gleichzeitig die Sicherheit geben, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Meine Art zu motivieren, ist vor allem neue Kunden und Aufträge mit meinem Team gebührend zu feiern. 'Work hard, play hard' war schon immer mein Motto", verrät Bauernfeind über ihre Erfolge in der neuen Gesellschaft. "Veränderung wird anfangs immer kritisch gesehen, aber wenn die Mitarbeiter merken, dass mit den neuen Prozessen alles besser funktioniert, kann man sie schnell gewinnen."

Daneben war aber auch das laufende Geschäft voranzutreiben - was der Macherin ebenso gut gelang. Die verwaltete Fläche wurde in den vier Jahren, die Sandra Bauernfeind der Hausverwaltung zur Verfügung stand, mehr als verdoppelt.

Die anfängliche Ausrichtung auf Gewerbe wurde um Wohnen ergänzt. Generell wurde das Angebot breiter aufgestellt, die Kundenstrukturen "größer gedacht". So hat Bauernfeind auch zur Gewinnung internationaler Fonds unter anderem in Hamburg oder Berlin gepitcht. "Das war eine aufregende Zeit, in der ich viel gelernt habe und auch viel von meinen Erfahrungsschätzen anwenden konnte. Mein Hintergrund in der Analyse und im Asset Management waren sehr hilfreich."

Groß gedacht

"Think big" wurde für Bauernfeind auch dieses Mal zu einem Erfolgsrezept, denn der zweite Cäsar, diese Mal für Real Estate Services, folgte. Die WKO begann zu dieser Zeit auch Immys für Hausverwalter zu vergeben, die EHL Immobilien Management wurde zwei Mal damit geehrt. Aber für Bauernfeind war immer klar, dass sie hier zwar ganze Aufbauarbeit leistet, aber langfristig nicht in der Verwaltung bleiben wird. Im Juni 2018 ist die EHL Wohnen gegründet worden, wo sie nun als Partnerin wieder die Geschicke des Vertriebs in die Hand genommen hat. "Wir machen mittlerweile sehr viel Bauträgerconsulting. Da werden wir meist schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt konsultiert, oft noch bevor ein Grundstück angeschafft wurde. Unsere Inputs über die zu erwartenden Mieten, die Möglichkeiten im Verkauf, zu Grundrissen und darüber, wie der Wohnungsmix aussehen könnte, dienen dann häufig als Briefing für Architekten", erklärt die Expertin das Service der EHL Wohnen für Bauträger. Mit langjährigem Do-how in der Marktanalyse, der Standortbeurteilung und dem stets aktuellem Wissen über Konkurrenzprojekte, können Bauernfeind und ihr Team besonders punkten. "Das Bauträgerconsulting ist ein spannendes Thema, denn wir sind dann in der Lage, das Projekt komplett nachzuvollziehen. Unsere Betreuung beim Vertrieb wird dadurch noch professioneller."

Das Angebot der EHL richtet sich aber nicht nur an institutionelle, sondern auch besonders an private Kunden. In Wien ist EHL Marktführer - wieso, liegt für Bauernfeind auf der Hand: "Wohnen ist ein lokales Thema. Wichtig ist die umfassende Kenntnis über Lagen. Da kann selbst die Straßenseite vis-à -vis schon einen ganz anderen Wert darstellen.

Damit wir Kunden gut beraten, müssen wir uns auskennen - daher liegt unser Fokus auf Wien, dort wollen wir unsere Marktstellung halten und ausbauen. Im Jahr 2018 haben wir in der Landeshauptstadt 1.200 Wohnungen gedreht. Das bedeutet, dass wir an die 10.000 Vermarktungsgespräche geführt haben. Auf diese Art bekommen wir ein umfassendes Feedback, das wir wieder für unsere Kunden zum Einsatz bringen". Die ÖVI Maklersprecherin bekommt auf einmal ein Leuchten in den Augen: "Das Großartige an Immobilien ist, dass es jede nur einmal gibt, jede individuell betrachtet und bewertet werden muss. Mit jeder Immobilie kommen neue und manchmal unerwartete Dinge auf einen zu, der Job ist nie langweilig."

Geben und nehmen

An der Notwendigkeit von Frauennetzwerken hat die vielseitig engagierte Expertin keinen Zweifel. Beim Salon Real ist sie Mitglied der ersten Stunde. Darüber hinaus ist sie in der Fachgruppe der Immobilientreuhänder und sogar erstes und bisher einziges weibliches Frics-Mitglied aus Österreich im RICS, der Royal Institution of Chartered Surveyors. Über die Vernetzung, insbesondere unter Frauen, meint Bauernfeind, dass "es nie eine Einbahnstraße sein darf - man unterstützt und holt Unterstützung. Hauptaufgabe des Salon Real ist es, qualifizierte Frauen sichtbar zu machen. Das erlebe ich auch in meinem Unternehmen. Frauen überlegen oft zweimal oder dreimal - das finde ich schade und ich sehe es als meine Aufgabe, bei mutigen Schritten zu unterstützen."

Unterstützung hatte Bauernfeind auch auf ihrem beruflichen Weg. Auf die Frage nach ihrem größten Erfolg erzählt sie, dass 2007 - als sie zur heutigen EHL kam - ihr zweites Kind gerade acht Monate alt war. Um Familie und Beruf zu vereinbaren, hat sie viel auf sich genommen und auch ihr privates Netzwerk professionell gemanagt, dabei fand sie bei Michael Ehlmaier auch viel Entgegenkommen.

"Dass mir das gelungen ist, würde ich als meinen schönsten Erfolg bezeichnen. Aber man darf sich keinen Illusionen hingeben, dafür muss man sehr zäh sein. Wenn es einem das wert ist, dann entwickelt man auch das nötige Organisationstalent, um alles unter einen Hut zu bringen. Und mir taugt die Immobilienwirtschaft einfach wahnsinnig, kein Tag ist wie der andere. Wenn man liebt, was man tut, kommen die Erfolge auch leichter." Die gelungene Karriere und das private Glück von Sandra Bauernfeind sprechen auf jeden Fall für sich.