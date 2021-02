immo flash

Die Rückkehr des Daumens

Jetzt das Meisterwerk von Markus Giefing online bestellen

Autor: ++ Advertorial ++

Erinnern Sie sie noch an die Filmpremiere des österreichischen Spielfilms "Die Rückkehr des Daumens" mit unserem Videoredakteur Markus Giefing in der Hauptrolle? Nein? Dann können Sie das jetzt endlich nachholen. Nach seiner fulminanten Festival-Weltreise durch die Vereinigten Staaten, Venezuela, Hong Kong, Indien, England, Deutschland, Spanien und auch sonst fast überall, hat der Film seinen Weg zurück nach Österreich gefunden. Und das in Form einer Bluray und DVD, voll gepackt mit noch nie gesehenen Szenen und einem berauschenden Audiokommentar.

Das Ganze kann man nun ganz regional bei Shöpping kaufen.