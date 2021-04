Immobilien Magazin

Die TOP Anwälte

Für das große Anwaltsvoting haben wir uns bei heimischen Bauträgern umgehört: Wer sind im Moment die besten Immobilien- und Baurechtsanwälte des Landes? Das Ergebnis lesen Sie auf den kommenden Seiten - und hier die wichtigsten Kriterien, die einen guten Anwalt in der Branche ausmachen.

Autor: Susanne Prosser

© stock.adobe.com

Ein großes fachliches Wissen ist die Voraussetzung, um als Anwalt gebucht und am Gerichts-Parkett selbst in den verfahrensten Situationen reüssieren zu können. Das bedeutet im Speziellen: Verlangt wird ein breites Wissen der aktuellen Rechtsgrundlage, kombiniert mit detailreichem Tiefgang in einer speziellen Materie, um in spezifischen Themenfeldern der beste Berater zu sein. Doch das ist nicht genug, denn vor allem die persönlichen Kompetenzen fließen noch in die Qualifikation eines guten Anwalts ein.

"Verhandlungsstärke ist ein absolutes Muss und der Wille, Verträge auch zum Abschluss zu bringen, anstatt den Abschluss zu erschweren", sagt Immobilienmanager Peter Ulm, der in jüngster Zeit das Ankerbrot-Areal in Wien erworben hat. Ulm selbst hatte in früheren Zeiten schon die Erfahrung gemacht, dass einige Anwälte ihren Fokus ausschließlich auf die Risiken eines Projekts und nicht auf seine Chancen richten.

"Das macht ein Zustandekommen einer Transaktion sehr schwierig", sagt Ulm. "Darum arbeite ich mit diesen Kollegen - auch, wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten und beraten - bei meinen Projekten nicht gerne zusammen." Es ginge darum, das richtige Maß an Risiken und Chancen zu sehen und abzuwägen, unter welchen Bedingungen ein Vertragsabschluss Sinn macht. "Ein hundertprozentiges Ergebnis wird man ohnehin nicht bekommen", sagt Ulm. "Schließlich ist ein Vertrag am Ende immer ein Kompromiss."

Flexibel & verlässlich im Projektgeschäft

Besonders im Projektgeschäft ist das Arbeitsvolumen zumindest phasenweise enorm - und da ist es wichtig, auf den Anwalt seines Vertrauens zählen zu können. "Er muss schnell erreichbar sein, engagiert in der Beratung und sich den Phasen des Projektes in seiner Verfügbarkeit anpassen können", sagt Ulm.

Schließlich muss es gerade bei Transaktionen oft sehr schnell gehen, und bei allen Abschlüssen ist immer sehr viel Geld im Spiel. Er selbst arbeitet in der gesamten Wertschöpfungskette mit einer handverlesenen Auswahl an Anwälten zusammen: "Vom Ankauf über die Projektentwicklung bis zum Verkauf", so Ulm.

Gegenseitige Erwartungen kennen

Auch Immobilienprofi Anton Bondi de Antoni hat in den vergangenen Jahrzehnten klare Kriterien entwickelt, die ein Top- Anwalt in der Branche für ihn erfüllen muss. "Ich kenne unsere drei bis vier Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, schon seit vielen Jahren. Wir sind in jeder Lage eingeschworene Teams", so Bondi de Antoni. Am Anfang sei es immer ein Abtasten gewesen, und dann habe man sich zusammengerauft. Heute wisse jeder, was der eine vom anderen brauche und erwarte - eine entscheidende Voraussetzung, dass die Zusammenarbeit wie am Schnürchen funktioniert. "Alle verstehen neben der rechtlichen Materie auch die steuerlichen und wirtschaftlichen Strukturen genau und sie wissen, welche Auswirkungen bestimmte Entscheidungen wirtschaftlich haben", so Bondi. "Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass unterschiedliche Anwälte für unterschiedliche Situationen ideal geeignet sind." Einmal sei mehr ein "Pitbull-Charakter" mit ausgezeichneter Durchsetzungsstärke erfolgsversprechend, in anderen Fällen brauche es vor allem Diplomatie im Hintergrund. "Hier steht und fällt es mit den Persönlichkeiten der einzelnen Menschen", sagt Bondi.

Immer sollte ein Anwalt die Standpunkte und Ziele beider Parteien kennen und das gemeinsame Vorhaben vor Augen haben: "Wenn ein Anwalt sich selbst in einem Fall mit Wissen profilieren möchte, kommt das nicht gut an", so Bondi. Das Wichtigste sei immer, dass der Anwalt "den Zug zum Tor hat": Dass das, was man sich vorgenommen hat, erreicht wird.