immo flash

Diese Events sind abgesagt

Es hagelt Absagen für März-Events

Autor: Stefan Posch

Gestern wurde von der Bundesregierung verfügt, dass wegen des Coronavirus sämtliche Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen sowie Outdoor-Events ab 500 Personen bis Anfang April abgesagt werden müssen. Neben großen Veranstaltungen, wie die Wiener Immobilienmesse, sind damit auch kleinere Branchenevents betroffen.

Wie immoflash erfuhr, wird auch das Go Asset Logistik Symposium, das am 24. März hätte stattfinden sollen, nicht an diesem Tag über die Bühne gehen. Auch die Eyemaxx hat ihren Frühlingscocktail verschoben

Schon gestern berichtete der immoflash, dass die geplante Verleihung der FindMyHome.at Awards am 20. März 2020 vorerst verschoben wurde und die 36. ÖVI Winterseminarwoche von 15. bis 20. März 2020 in Kitzbühel nicht stattfinden wird.

Der Real Estate Circle am 7. und 8. Mai wird nach jetzigem Stand wie geplant vonstatten gehen, wie vonseiten des Veranstalters bestätigt wurde.