immo flash

DLH baut Österreich-Logistik weiter aus

Neues Projekt in Traiskirchen am Start

Autor: Charles Steiner

Der österreichische Logistikmarkt ist nicht mehr nur wachgeküsst, sondern zeigt sich immer aktiver - und immer mehr internationale Player spielen mit oder erweitern ihr Geschäftsfeld. Der deutsche Logistikentwickler DLH baut sein Österreich-Business weiter aus: Nachdem der Campus Vienna East in Enzersdorf an der Fischa bereits im Endspurt ist, ist jetzt der Startschuss für ein weiteres Logistikprojekt gelegt worden. Wie die DLH mitteilen lässt, habe man sich ein rund 35.000 m² großes Grundstück in Traiskirchen/Oeynhausen sichern können. Dort werden mit dem Projekt „e-Log Park“ auf vier Hallen 19.000 m² neue Flächen entwickelt, die besonders für Nutzer aus dem E-Commerce-Segment vorgesehen sind. Der Baustart soll im Q3/2021 erfolgen, die Fertigstellung ist für Q2/2022 geplant.

Bei der Entwicklung des „e-Log Park Vienna South“ werde, so die DLH, besonderes Augenmerk auf ökologische Maßnahmen und Erreichen von CO₂-Neutralität gelegt, aber auch die soziale Nachhaltigkeit stelle einen wesentlichen Faktor dar. Angestrebt wird auch eine Zertifizierung nach DGNB Gold. Dazu Christian Vogt, Geschäftsführer DLH Real Estate Austria GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Grundstück erwerben konnten, und mit dem “e-Log Park Vienna South„ die Erfolgsgeschichte der DLH in Österreich fortsetzen können. Aufgrund der perfekten Lage sehen wir in der Region südlich von Wien sehr hohes Potenzial und sind überzeugt, ein weiteres attraktives Projekt mit ökologischer Verantwortung zu entwickeln“.