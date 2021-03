immo flash

DLH baut weiter aus

Neue Logistikentwicklung in Deutschland gestartet

Autor: Charles Steiner

Die Deutsche Logistik Holding (DLH), die nunmehr auch zwei Projekte in Österreich in Entwicklung hat, baut ihre Aktivitäten auch in Deutschland weiter aus. Wie das Unternehmen bekannt gab, entwickelt man jetzt für das Osnabrücker Unternehmen Clinic & Job Dress (CJD) in Bramsche im Landkreis Osnabrück den neuen Unternehmenssitz samt Produktions- und Logistikflächen. Das notwendige Grundstück für dieses Projekt hat DLH von der Stadt Bramsche erworben. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, sodass der Inbetriebnahme des Standorts durch CJD im Mai 2022 nichts im Wege stehen sollte.