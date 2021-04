immo flash

Domicil kauft beinahe 1.000 Wohnungen zu

Konzernergebnis 14 %, erstmals Dividende

Autor: Gerhard Rodler

Der Investment- und Asset Manager Domicil Real Estate hat das Geschäftsjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnte das Unternehmen 923 Wohneinheiten zukaufen und 620 Wohn- und Gewerbeeinheiten verkaufen. Davon entfielen 346 Einheiten auf den Einzelverkauf an Privatanleger und 274 Einheiten wurden in Block Sales verkauft. Insgesamt investierte die Domicil eigene Mittel in Höhe von 144 Millionen Euro in deutsche Wohnimmobilien. Sowohl den Umsatz mit ca. 166,3 Millionen Euro als auch das EBITDA in Höhe von ca. 20,9Millionen Euro konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr stabil gestalten, während sich das Konzernperiodenergebnis um 14 Prozent auf rund 8,2 Millionen Euro verbesserte. Dazu erhöhte sich das Volumen bereits notariell beurkundeter, aber mangels Fälligkeit noch nicht verumsatzter Verkaufsverträge im Vorjahresvergleich um ca. 24,5 Millionen Euro „Wir planen erstmalig, eine Dividende an unsere Aktionäre auszuschütten und konnten insbesondere in der Unternehmensentwicklung und dem Service-Geschäft weitere Meilensteine feiern“, so Khaled Kaissar, CEO der Domicil.

So hat die Domicil im letzten Quartal 2020 gemeinsam mit der PFA, der größten dänischen Pensionskasse, 13 Mikroapartmentobjekte mit rund 1.480 Einheiten angekauft. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug dabei 252 Mio. Euro Die Domicil trat bei dem Ankauf als Investmentmanager auf und übernahm ein Frankfurter Objekt ins eigene Portfolio.

Zudem haben sich mit der Versicherungsgruppe „Die Bayerische“ und dem Konzern Versicherungskammer zwei namhafte Versicherungen an der Domicil beteiligt. Insgesamt halten diese nun rund 15 Prozent der Stammaktien.

„Wir blicken mit Stolz auf das vergangene Geschäftsjahr zurück. Wir konnten trotz der Pandemie mit stabilem Umsatz und gesteigerter Profitabilität den Nachweis erbringen, dass unser Geschäft resilient gegenüber Konjunkturschwankungen ist“, erklärt Holger Lüth, CFO der Domicil, und ergänzt: „Durch die erstmalige Eigenkapitalbeteiligung institutioneller Investoren an der Domicil haben wir strategische Partner enger an das Unternehmen gebunden und gleichzeitig den Grundstein für weiteres, exponentielles Wachstum gelegt, das die Domicil Real Estate Group ab dem Geschäftsjahr 2022 auf eine neue Stufe heben wird.“