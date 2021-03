immo flash

Donau kooperiert mit ImmoScout

Versicherungsfragen aus einer Hand

Autor: Günther Schneider

Mit einer Kooperation will die Donau Versicherung und die Internetplattform ImmoScout24 Nutzern einen schnelleren Zugang zu Versicherungen ermöglichen. Den mehr als 1,5 Millionen monatlichen Nutzern von ImmoScout24 bietet die Donau ab sofort umfassende Informationen zum Thema Versicherung und will darüber hinaus mit einer sehr raschen Betreuung von Interessentenanfragen punkten. Weiters werden eigens für die Kooperation zusätzliche Services, wie eine interaktive Umzugscheckliste mit Erinnerungsfunktion, die für jeden einzelnen Nutzer individualisierbar ist, zur Verfügung gestellt, so die Donau Versicherung in einer Aussendung. Als exklusiver Versicherungspartner im Ratgeberbereich stellt die Donau Versicherung in zielgruppengerechter und übersichtlicher Art und Weise Informationen zu allen relevanten Versicherungsfragen rund um Miete und Eigentum zur Verfügung.