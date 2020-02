immo flash

Drei Aufstiege bei SRE

Karriere zum Tag: Neues bei Strabag Real Estate

Autor: Charles Steiner

© Strabag Real Estate/Kerth

Die Strabag Real Estate hat personelle Umstrukturierungen vorgenommen und drei Positionen aus den eigenen Reihen neu besetzt. Dabei ist Melanie Steiner seit Anfang des Jahres als Bereichsleiterin des Vertriebs aufgestiegen, Lukasz Kujawa ist neuer Leiter Projektentwicklung Wohnbau und Manfred Wildfellner (Bild) ist jetzt für Kaufmännisches Controlling und Consulting zuständig.

Aktuelle Bauprojekte von Strabag Real Estate befinden sich in Krems an der Donau sowie im 7., 13., 19. und 23. Wiener Gemeindebezirk. Der Spatenstich für ein neues Wohnhaus am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs in Wien Leopoldstadt findet im Frühjahr 2020 statt.