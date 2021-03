immo flash

Drei neue Partner für Dorda

Karriere zum Tag: Geschäftsfelder erweitert

Autor: Charles Steiner

© Walter Sieberer

Mit der Verstärkung der Partnerschaft in den Praxisgruppen Real Estate, Prozessführung sowie IT und Datenschutz hat die Dorda ihr Geschäftsfeld erweitert und dazu drei neue Partner ernannt. Mit der Ernennung von Magdalena Brandstetter, Stephan Steinhofer und Nino Tlapak steigen drei Anwälte zu Partnern auf, die sich seit vielen Jahren in wichtigen Wachstumsbereichen der Kanzlei verdient gemacht haben, so Dorda in einer Aussendung.

Magdalena Brandstetter (32, Foto) ist seit 2013 für Dorda tätig. Sie ist Spezialistin für Real Estate M&A, Hospitality sowie Liegenschafts- und Mietrecht und verfügt über umfangreiches Know-how in der Beratung österreichischer und internationaler Mandanten. Zuletzt beriet Magdalena Brandstetter unter anderem die Joint Venture Partner UBM Development und S Immo beim Verkauf des "Quartier Belvedere Central 1, 2 & 7".

Stephan Steinhofer (34) startete nach einem Auslandsaufenthalt bei einer führenden Wirtschaftskanzlei in New York im Jahr 2011 seine Karriere bei Dorda. Der anerkannte Experte für Zivil- und Handelsstreitigkeiten berät eine Vielzahl von nationalen und internationalen Mandanten.

Nino Tlapak (33) ist 2009 als Student zu Dorda gestoßen und seit 2012 im IT, IP und Datenschutz-Team von Axel Anderl tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Datenschutz, Cybersicherheit, Outsourcing und insbesondere Cloudverträge.