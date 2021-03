immo flash

Dreso revitalisiert für Mercedes

Neuer Headquarter fertiggestellt und übergeben

Autor: Charles Steiner

© Peter Zakovic

Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte Drees & Sommer Österreich die Revitalisierung des neuen Headquarter für Mercedes Benz Slovakia in Bratislava abschließen. Das Unternehmen ist seit kurzem im Einpark Offices angesiedelt. Das Immobilienberatungs-, Planungs- und Projektmanagement-Unternehmen mit Sitz in Wien unterstützte bei der Suche nach einem neuen Bürostandort in der slowakischen Hauptstadt, beim Bürokonzept, bei der Projektsteuerung und beim Facility Management. Wie Drees & Sommer berichtet, habe man trotz covid-bedingter Grenzschließungen zwischen Österreich und der Slowakei den Zeitplan einhalten können.