immo flash

Dubai hebt ab

Steigende Nachfrage vor allem durch Europäer

Autor: Charles Steiner

Steuerfreie Investitionsmöglichkeiten, 100 Prozent Immobilieneigentum sowie die bedingungslose Möglichkeit zu vererben, flexible Zahlungspläne beim Kauf Neubauprojekten von Bauträgern sowie hohe Renditen auf Investitionen: Mit diesen Regelungen lockt Dubai zunehmend europäische Immobilienkäufer an. Vor allem durch die Coronapandemie und die Reaktion der Regierung auf Impfungen haben die Nachfrage noch einmal in die Höhe schnellen lassen. Ein Report von Engel & Völkers Market Center in Dubai spricht von einem gestiegenen Transaktionsvolumen von 157,5 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 lieferte der Immobilienmarkt in Dubai fast 36.000 neue Wohneinheiten und die Transaktion Aktivität auf dem Markt der Bestandsimmobilien verzeichnete einen Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem 2019 verzeichneten Transaktionsvolumen. Nach dem anfänglichen Verkaufsrückgang im April und Mai letzten Jahres aufgrund der Kontaktbeschränkungen, wurde im Dezember 2020 das höchste monatliche Transaktionsvolumen seit zwei Jahren verzeichnet.

Neben den lokalen Käufern und Verkäufern gibt es derzeit einen massiven Anstieg des Kaufinteresses internationaler Kunden, vor allem aus Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und Deutschland, einer neuen aufstrebenden Käufergruppe.

Die Aussichten mit Blick auf die zukünftige mögliche Entwicklung des Immobilienmarktes sind sehr vielversprechend. Die Expo 2020 in diesem Oktober wird mehr internationale Investoren sowie Geschäfts- und Firmenkunden nach Dubai locken, was zu einem Anstieg der Nachfrage im Immobiliensektor führen wird. Der ehrgeizige städtische Masterplan Dubai 2040 zielt darauf ab, dass das Emirat bis 2040 die lebenswerteste Stadt der Welt werden könnte.