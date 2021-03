immo flash

Dussmann weiter in Kauflaune

Nach Übernahme der Janus-Gruppe weitere Zukäufe geplant

Autor: Franz Artner

Leser des immoflash- und Building Times flash wussten bereits schon am Donnerstag, nun gibt es die Bestätigung: Die Dussmann Service Österreich hat die Janus Gruppe mit Sitz in Wien erworben. Janus ist mit ihren 1.300 MitarbeiterInnen auf Reinigungs- und Desinfektionsdienstleistungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens spezialisiert. Firmengründer Dragan Janus wird als Geschäftsführer seine Erfahrung weiterhin einbringen. Weitere Mitglieder der Geschäftsführung sind die beiden Dussmann Service-Geschäftsführer für Österreich, Peter Edelmayer und Günter Oberhauser. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Und man ist weiter in Kauflaune: Dieter Royal, Finanzvorstand der Dussmann Group und zugleich im Vorstand für das Österreich-Geschäft zuständig, dazu: „Indem wir Janus kaufen, gehen wir einen weiteren Schritt bei der Umsetzung unserer Next-Level-Strategie. Als Dussmann Group werden wir unser externes Wachstum weiter auf strategische Akquisitionen wie die von Janus konzentrieren“, so Royal. Für Kunden ändere sich durch den Eigentümerwechsel nichts, so Peter Edelmayer, Geschäftsführer von Dussmann Service Österreich. „Wir begrüßen es sehr, dass sich die Familie Janus weiterhin einbringen wird.“