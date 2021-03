immo flash

ECE setzt auf Contact Tracing

Und das mit App der Fantastischen Vier

Autor: Charles Steiner

Während bundesweit das Contact Tracing - sowohl in Deutschland als auch noch mehr in Österreich - eher mau funktioniert, will der Handel das jetzt selbst in die Hand nehmen. Mit der Iuca-App, über die man sich beim Einkaufen über QR-Code einchecken kann, sollen so allfällige Coronainformationen an die User abgegeben werden. Bekannt ist die App schon allein deswegen, weil Rapper Smudo der deutschen Formation Die Fantastischen Vier an der Entwicklung beteiligt war. Werden nun Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, könne das örtliche Gesundheitsamt die Kontakte im Laden über das verschlüsselte System innerhalb kürzester Zeit nachverfolgen und Infektionsketten schnell unterbrechen. Die ECE will jetzt in ihren Shopping-Centern bundesweit in gut 10.000 Shops die neue luca App nutzen, die eine sichere Nachverfolgung von Kontakten per Smartphone ermöglicht. Gleiches gilt für viele große Einzelhandelsunternehmen wie Breuninger, Deichmann, KiK und Thalia sowie die Katag, die die als Europas größter Fashion-Dienstleister 350 Handels-partner an 1.600 Standorten hat.

Joanna Fisher, CEO ECE Marketplaces: „Wir freuen uns auf unsere Kunden und bereiten uns jetzt gemeinsam mit unseren Mietern intensiv auf die Wiedereröffnung der Geschäfte vor - mit allen erforderlichen Präventionsmaßnahmen und Auflagen. Dabei setzen wir für alle unsere 100 Center sowie die 50 Fachmarktzentren unseres Joint-Ventures MEC gemeinsam mit dem Handel auf die luca App, die eine einfache und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung ermöglicht. Auch wenn die App in den kommenden Tagen erst nach und nach genutzt werden kann, noch einige politische Entscheidungen ausstehen und es natürlich immer auch alternative Möglichkeiten geben wird, seine Kontaktdaten zu hinterlegen, wäre es toll, wenn sich möglichst viele Kundinnen und Kunden schon jetzt die App herunterladen würden, damit der Einkauf künftig so unkompliziert wie möglich ist.“