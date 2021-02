immo flash

Ein Ball mit Herz

Immo-Profis unterstützen Charity-Projekte

Autor: Charles Steiner

Der Gedanke an die Nächsten wird am Immobilienball großgeschrieben. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf werden mittlerweile traditionell an ein Charity-Projekt mit Immobilienbezug gespendet. Dadurch konnten bereits einige tolle Projekte verwirklicht werden. Und jedes Jahr ist der Spendenbetrag - genau wie die Anzahl der Gäste - höher geworden. Warum Nächstenliebe ein Leitgedanke für den Immobilienball geworden ist und wie viel über die Jahre unterstützt werden konnte, sehen Sie hier!