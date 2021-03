Immobilien Magazin

„Ein halber Burj Khalifa“

Für halbe Sachen ist HNP architects nicht bekannt. Aber so ein halber Burj Khalifa, das wäre doch ein Traum. Ein Gespräch über architektonische DNA, kühne Politik und angebranntes Gulasch.

Autor: Barbara Wallner

"Wir sind heute zu dritt", erklärt Heinz Neumann, die Stimme leicht gedämpft durch die FFP2 Maske. "Wir", das sind er selbst, Florian Rode und Oliver Oszwald, das Triumvirat von HNP architects. Nach dem obligatorischen Winken und Ellbogenstupsen versichern wir uns, dass wir alle frisch getestet sind, nehmen Platz mit Sicherheitsabstand und lassen die Masken fallen. Zwischen uns ein großer gläserner Tisch, um uns der Konferenzraum des ehemaligen Fabriksgebäudes. Hohe Fenster geben dem Raum etwas Kathedralenhaftes, die weißen Wände machen ihn noch ein bisschen höher, noch ein bisschen ätherischer. Zwischen uns steht eine Flasche Weißwein, das Etikett ziert das HNP Logo. Neumann lehnt sich in seinem Stuhl zurück und lässt unter dem Tisch die Lederstiefel aufblitzen - es sind die gleichen, die er bei unserem letzten Zusammentreffen anhatte, beim letzten Portrait. Rode und Oszwald beobachten zunächst, was dieses Gespräch bringen - und verlangen - wird. Wie man sich kennengelernt hat?

"Das war furchtbar einfach", beginnt Neumann eine Erzählung, die dann doch ein paar Schmankerl zu bieten haben wird. Denn zumindest für Rode war es nicht so einfach - schließlich wurde er schon bald nach dem Start in den "Gulag" geschickt, wie Neumann es ausdrückt. Der "Gulag" war nichts geringeres als das Büro des Hans Hollein, der nach Neumanns Worten ein "sehr intensiver Mensch" gewesen sei. Wenn man nicht bis Mitternacht am Zeichentisch saß, dann war man für das Büro nicht zu gebrauchen. "Die genauen Worte waren: Herr Rode, da müssen Sie durch.", erinnert sich der Exilant mit einem Schmunzeln "Und ich wusste - wenn ich das durchstehe, dann hab ich einen Stein im Brett." Es ist gelungen - "das adelt ihn schon sehr", bestätigt Neumann. Und Oszwald? "Herr Oszwald hat immer sehr schnell, präzise und konstruktiv gearbeitet", erinnert sich Neumann, "und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auch als Geschäftsführer mitzuarbeiten. Er sagte: "Ja, das passt mir gut." Ich kann nicht umhin, leise aufzulachen bei dem Bild von Oliver Oszwald, der mit einem lässigen "passt gut" den Neumann'schen Ritterschlag entgegennimmt. Aber ja: präzise, schnell und konstruktiv. Wie Neumann als Chef war, möchte ich aber auch noch wissen. "Streng und gerecht", meint Oszwald. "Das muss ich mir aufschreiben," lacht Neumann und greift zu Stift und Papier. Diesen Mantel hängt er sich gerne um - immerhin ist sehr viel Respekt darin verwoben. Und der ist gegenseitig. Die Unternehmensführung geschieht gemeinsam, Strategie, Mitarbeiterführung, die Auswahl der Projekte und die erste Konzeption. "Den Entwurf besprechen wir gemeinsam,", erzählt Oszwald, "manchmal harmonischer, manchmal weniger harmonisch, aber am Schluss kommt immer etwas heraus, das wir alle vertreten. Und dann werden die Projekte aufgeteilt."

Dass die Diskussion auch einmal nicht ganz so harmonisch abläuft, sieht man gemeinschaftlich als gutes Zeichen, schließlich ist es der Austausch, der HNP kreativ, stark macht - und auf der Grundlinie trifft man sich ohnehin. Da gibt es keine "Stararchitektenspompanadeln", man verwirklicht sich nicht selbst, sondern den Nutzer, den Bauherrn. Neumanns Architektur der Selbstverständlichkeit, der Grundgedanke der Interdiszplinarität werden hier aufgenommen und gemeinsam weiterentwickelt. "Wenn Sie über Architektur reden wollen, rufen Sie mich an" stand auf der alten Website geschrieben, die es längst nicht mehr gibt. Das "Ich" im Satz ist dem "Uns" gewichen. Und tatsächlich formt sich dieses Portrait mit der Zeit um, vom Interview zum Gespräch - weniger mit mir als miteinander. Ich werfe nur ab und zu ein Stichwort ein und beobachte, wie sich die Diskussion entfaltet.

Von Nachhaltigkeit und bautechnischen Irrwegen

Was die Arbeit von HNP in den letzten Jahren sicherlich am meisten geprägt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit. Der verantwortungsvolle Umgang mit Rohstoffen, die Optimierung von Bau und Betrieb und natürlich der Gedanke an den Rückbau. Ein großer Schritt in diese Richtung passiert gerade im Bereich BIM. "Wir haben unseren eigenen Bürostandard kreiert", erklärt Rode mit Stolz in der Stimme. Eine cloudbasierte Lösung, die das gesamte Gebäude bis ins kleinste Detail abbildet, sämtlichen Gewerken zugänglich ist und dem Nutzer schließlich für den Betrieb zur Verfügung gestellt wird. "Nur die Errichtung zu dokumentieren, greift zu kurz. BIM muss laufend aktualisiert werden." Neumann fügt hinzu: "Auf BIM steigen derzeit viele um, aber niemand ist so weit wie wir." Moment. Erinnere ich mich richtig, dass im letzten Portrait eine gewisse Skepsis gegenüber der Technik zu spüren war? Ich sehe lieber nach: "Wer braucht ein Handy? Wer braucht GPS?" hieß es da noch. Doch eines ist auch klar und unverändert: "Der Architekt muss am Puls der Zeit sein." Und da nimmt Neumann sich selbst nicht aus. So geht der HNP-Kunde heute durch die 3D-Visualisierung seines Gebäudes, lässt sich Details am 3D-Druck-Modell zeigen.

Doch so fortschrittlich man sein könnte, so mannigfaltig die Möglichkeiten im nachhaltigen Bau, auch was Materialien und Konstruktion angeht - so sehr fühlt man sich bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen von der Politik verlassen. Als sei die Nachhaltigkeit nicht mehr Sachthema, sondern vielmehr zur politischen Gretchenfrage mutiert, einem Fleckerlteppich von Symbolgetue, das am Bedürfnis des Nutzers vorbeiführt. Denn: Was die Politik vorschreibt ist - wie sagt es Neumann? - "kühn". Zwei Köpfe nicken zu seiner Linken und Oszwald nimmt den Faden auf: "Wir müssen 26 Zentimeter Wärmedämmung aus EPS an die Wand picken - das ist pures Plastik. Und wenn der Nutzer einmal das Fenster aufmacht, sind die Dämmwerte dahin." Und da hilft auch der informierte Endverbraucher nicht viel - denn selbst, wenn ich weiß, warum ich das Fenster nicht öffnen darf: "Ein Gebäude, in dem ich nicht lüften kann, will ich nicht haben", so Oszwald. Natürlich wäre es sinnvoll, Architektur und Bauen im Schullehrplan zu verankern. Aber irgendwann brennt trotzdem das Gulasch an und dann wird gelüftet. "Wir bauen am Nutzer vorbei. Weil wir es müssen." Klingt logisch - aber, woran hapert es denn? Was dann folgt, ist eine kurze Stille, in der wir Neumann brodeln hören können. Die Politik ist nicht sein Freund. Bis sich Oszwald als Stimme der Diplomatie dazwischenwirft: "Kinder sollten möglichst früh architektonisch gebildet werden - und das gilt auch für die Entscheidungsträger."

Architektonische DNA und Lokalkolorit

Die internationale Einheitsarchitektur ist Neumann ja schon lange ein Dorn im Auge, wie langweilig, wenn man dasselbe Gebäude nach Tokio oder Paris oder New York stellen könnte, und keiner würde es merken. Schließlich ist Architektur das Spiegelbild der Gesellschaft und Gesellschaft ist eben nicht überall gleich. Jeder Ort hat ein Flair, jedes Bauwerk braucht seine eigene Poesie. Und die kann nur an Ort und Stelle entstehen. Ein Projekt muss eine Antwort auf den Bauplatz sein, sind die drei überzeugt. Nur wenn diese Antwort gelingt, kann Architektur ihren Zweck erfüllen. Dabei muss man sich aber keineswegs unauffällig in die Gesamtoptik einreihen - man darf auch auffallen. "Kreativität ist, wenn man die Sehgewohnheiten verändert, ohne etwas kaputt zu machen", meint Neumann. Man kann es aber auch übertreiben - und insbesondere, wenn man für die breite Öffentlichkeit baut, sollte man sich gut überlegen, was man tut. Unausgesprochen und doch kristallklar steht auf dem großen Konferenztisch das eine Projekt, an das jetzt alle denken. Mit schrägen Treppengeländern und leicht schwankender Optik, "zum Ruhme der Architektin", wie Rode es ausdrückt und klarstellt: "Das soll ein privater Bauherr machen, aber die öffentliche Hand sollte sich nicht so einen Firlefanz leisten - es muss ja nicht bieder und banal sein, aber... ." "Man muss ja auch in einer formalen Nachhaltigkeit denken", schließt Oszwald den Satz ab. "Wenn ich eine hässliche - oder zu zeitgebundene - Fassade hinbaue und die wird nach wenigen Jahren wieder abgerissen, ist das nicht nachhaltig." Ein Nicken macht die Runde. Es ist das Bewusstsein, dass das, was in diesen Räumen entsteht, Bestand haben muss - sonst hat man den gesellschaftlichen Auftrag nicht erfüllt.

Zwischen Firlefanz und Einheitsbrei wird es natürlich spannend, nun der Wiener DNA auf den Grund zu gehen. Wie soll sich Wien anfühlen? Die drei sehen sich an - eine intensive Nachdenklichkeit steht im Raum. "Haben wir bei unseren Projekten Wien wirklich aufgesogen?", fragt Neumann. "Welches Wien?", fragt Oszwald zurück, "Das k.u.k. Wien? Das moderne Wien?" Ich bekomme einen kleinen Eindruck davon, wie so eine Entwurfssitzung ablaufen könnte - zwischen drei Menschen, die sich gegenseitig testen und hinterfragen, um dem gemeinsamen Ehrgeiz Genüge zu tun. "Wien, was ist das - das ist Wiener Kaffeehaus. Man setzt sich hin, man fühlt sich wohl, es wird serviert", meint Rode. "Das muss drinnen sein - ob es aber modern oder traditioneller ausgeformt ist, ist eigentlich egal." Beim Office Park 4 am Flughafen hat man das gut umgesetzt, ist man sich einig. Im Co-Working Bereich gibt es unterschiedliche Besprechungsräume in verschiedenen Stilen - einmal das Kaffeehaus, einmal der Heurige. "Man muss ja bedenken - viele internationale Menschen, die sich hier einmieten, kommen vielleicht gar nicht in die Stadt hinein, wollen Wien aber trotzdem spüren", so Rode.

Apropos international. Wir sprechen vom Lokalkolorit, von Baukultur - da muss man das Reisen ansprechen. "Natürlich ist Reisen wichtig", sagt Oszwald, "Man muss andere Kulturen und ihre Architektur erleben." Und auch das eine oder andere Negativbeispiel erfahren, wie Rode erzählt: "Wenn man durch die kleinen Gässchen von Barcelona spaziert und plötzlich öffnen sie sich zu einem Platz - und dann steht da ein weißes Schiff, das aussieht, als wäre gerade ein Ufo gelandet. Dann weiß man, wie man es nicht macht."

Und wieder bleibt die Sünde unbenannt. Natürlich genießt man es auch, ehrfürchtig zu sein, die großen Wunder zu erleben, die der Mensch in Stein gegossen hat. Und ein solches Wunder gibt es, das hat es Neumann besonders angetan. "Wenn ich in Dubai lande, dann freue ich mich immer schon. Es gibt dort ein kleines Hotel, von Schweizern geführt, mit einem direkten Blick auf den Burj Khalifa. Dieses Gebäude hat einen neuen Standard definiert, die Präzision, die Details - das ist Millimeterarbeit. Und wenn ich dort sitze und dieses 800 Meter hohe Haus betrachte - dann werde ich nachdenklich und wünsche mir: Wenn wir irgendwann eines bauen, das nur halb so hoch ist - dann bin ich glücklich."