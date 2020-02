Immobilien Magazin

Ein Masterstudium als Erfolgsgeschichte

Wohn- und Immobilienrecht an der Universität Wien als postgraduales Masterprogramm

Autor: Stefan Posch

© Universität Wien / Robert Harson © Universität Wien

Das postgraduale Masterprogramm an der Universität Wien bietet eine praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte Weiterbildung im Bereich des Immobilienrechts und der Immobilienwirtschaft und steht graduierten Juristen, Betriebswirten und Technikern offen. Der Lehrgang erfreut sich von Beginn an großer Beliebtheit und auch für den im Oktober 2020 beginnenden fünften Jahrgang haben sich bereits hervorragende BewerberInnen angemeldet, so Lehrgangsleiter Helmut Ofner. Die durchwegs sehr guten Masterarbeiten würden ein weites Feld rechtlicher Themen im Immobilienbereich abdecken und die Wichtigkeit dieser Rechtsmaterie zeigen.

Zusätzlich zum regulären Lehrprogramm werden zu aktuellen Themen executive lectures angeboten und jedes Semester findet zudem ein "Corporate Day" statt, zu dem hochrangige Vertreter der Immobilienwirtschaft als ReferentInnen eingeladen werden. Diese Vorträge dienen dazu, verschiedene Geschäftsbereiche der Immobilienwirtschaft und des Immobilienrechts mit ausgewiesenen ExpertInnen des Fachs praxisbezogen zu beleuchten. Die offene Atmosphäre bietet Gelegenheit zu spannenden Diskussionen und persönlichen Gesprächen.

Kooperation mit Miami

Seit 2019 haben die Absolventen und TeilnehmerInnen des Universitätslehrgangs auch die Möglichkeit, an einer einzigartigen Kooperation mit der University of Miami School of Law zu U.S. Real Estate Law teilzunehmen. Auf Initiative von Ofner wurde in Zusammenarbeit mit der Miami School of Law ein maßgeschneidertes Curriculum zusammengestellt.

Ziel dieses Zusatztools ist es, den Teilnehmern in komprimierter Form die Grundlagen des Immobilienrechts und den Ablauf von Immobilientransaktionen in den Vereinigten Staaten zu vermitteln. Gegenstand sind dabei neben der facheinschlägigen "legal terminology" alle wesentlichen Schritte einer Immobilientransaktion wie etwa grundlegende juristische Konzepte und Vertragstypen, Finanzierungsaspekte, Environmental Due Diligence, Public-Private-Partnership-Projekte, bis hin zu insolvenzrechtlichen Fragen und steuerlichen Aspekten.

Zu den Vortragenden zählen unter anderem Professoren der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Miami, Beiratsmitglieder des Real Property Development LL.M.-Programm sowie erfahrene Praktiker der renommierten Kanzleien Greenberg Traurig, Akerman, Bilzin Sumberg, Stearns Weaver, Hunton Andrews Kurth und Weiss Serota.