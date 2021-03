immo flash

E&V vermarktet im Marina Tower

Sechs Penthäuser im Wohnturm an der Donau

Autor: Stefan Posch

© ZOOMVP

Mit dem Wohnturm Marina Tower am Donauufer bekommt die Skyline von Wien gerade ein neues Wahrzeichen. Am höchsten Punkt des Wohnturms in einer Höhe von 139 m erstrecken sich sechs exklusive Penthouses, die von Engel & Völkers vermarktet werden. "Die Besonderheit dieses Projekts ist neben der erstklassigen Lage direkt am Wasser und der großflächigen Überplattung des Handelskais durch das Marina Deck, die Exklusivität der Penthouses und das spektakuläre Panorama. Wir freuen uns besonders eine derartige Rarität vermarkten zu dürfen", sagt Philipp Niemann, Geschäftsführer von Engel & Völkers Wien.

Die Penthouses befinden sich im 39 bis 41. Stock des Towers. Designelemente wie Eichenholzdielen, Naturstein und Qualitäts-Keramik sowie moderne Klima- und Beschattungstechnik sollen für maximaler Lebensqualität sorgen. Ein Highlight der Wohnungen bilden die spektakulären Dachterrassen auf welchen der Traum eines Outdoor-Paradieses mit Pool und Außenküche verwirklicht werden kann.