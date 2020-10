immo flash

Vollvermietung in Landstraße

LLB Immo KAG füllt ihre Bauteile des Ensemble

Autor: Charles Steiner

Jene zwei Bauteile des Ensemble an der Erdberger Lände im dritten Wiener Gemeindebezirk, die im Eigentum der LLB Immo KAG stehen, sind vollvermietet. Das vermeldet die LLB Immo KAG, die besagte Bauteile bereits 2017 von einem Joint-Venture aus Premium Bauträger und ARE erworben hatte.

Die beiden von der LLB Immo KAG erworbenen Baukörper wurden mit dem Gebäudestandard klimaaktiv BRONZE des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ausgezeichnet, welcher für hohe Energieeffizienz, Ökologische Qualität, Komfort und hochwertige Ausführung steht. "Dank der ausgezeichneten Bearbeitung im gesamten Verwertungsprozess - angefangen von der Projektauswahl bis hin zu den Errichtungskosten - konnten wir auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten in Kürze eine Vollvermietung erzielen. Die hervorragend kalkulierte Kostenstruktur ermöglicht leistbares Wohnen im Herzen von Wien und wird dennoch den Erwartungen des Fondsinitiators mehr als gerecht", so Geschäftsführer Michael Schoppe, der die besagten Bauteile als perfekte Ergänzung zu dem bereits seit Jahresanfang 2020 mit dem österreichischen Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte, UZ 49, ausgezeichneten Fonds, sieht.