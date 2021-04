immo flash

Erste Dekade für Rustler Mödling

10. Standortjubiläum

Autor: Günther Schneider

© Rustler

Die erste Dekade ist geschafft: Seit nunmehr 10 Jahren ist Rustler mit einem Makler-Standort in Mödling aktiv und baut dort die Marktaktivitäten aus. Erst Ende 2018 wurde ein neuer, größerer und in zentraler Lage befindlicher Standort in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone im Mödlinger Stadtkern ausgewählt und als „Street Office“ konzipiert.

„Durch die optimale Lage unseres Büros und kontinuierliche Öffnungszeiten von Montag bis Freitag kann unser Standort von Interessenten und Abgebern frequentiert und für Kundentermine genutzt werden“, berichtet Teamleiterin Daniela Andre-Simonnet (46), die seit 2013 für Rustler tätig ist und maßgeblich am Aufbau der Aktivitäten im südlichen Speckgürtel Wiens mitwirkte. Das Rustler-Team am Standort Mödling umfasst aktuell fünf Mitarbeiter, betreute im vergangenen Jahr insgesamt rund 100 Kauf- und Miettransaktionen und vermittelt sämtliche Arten von Immobilien, von Wohnungen und Ein- oder Mehrfamilienhäusern über Büroflächen bis hin zu Gewerbeobjekten.

Neben der Region des Bezirks Mödling fokussiert sich das Team auf Städte und Gemeinden des Wienerwaldes sowie im Süden auf die Region bis Wiener Neustadt und im Osten bis hin zum Norderburgenland.