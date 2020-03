immo flash

Erste Gruppenklagen gegen Wienwert

Gegen Abschlussprüfer und Treuhänder

Autor: Stefan Posch

Die gemeinnützige Plattform für Sammelklagen Cobin Claims hat erste Klagen gegen die ehemaligen Treuhänder und den Abschlussprüfer der Wienwert eingebracht. Laut Vereinsobmann Oliver Jaindl werden nun gemeinsam mit den Kanzleien „Aigner, Lehner, Zuschin + Partner“ und „Neumayer, Walter, Haslinger und Partner“ Klagen für Betroffene eingebracht.

„Gerade weil die Prozessaussichten bei aller Vorsicht als gut zu bewerten sind und es um eine möglichst hohe Rückführung des Geldes der Anleger geht, war ein alternatives, effizientes Vorgehen nötig. Daher haben wir mit den mitarbeitenden Rechtsanwälten Lukas Aigner und Johannes Neumayer ein maßgeschneidertes Modell entwickelt, mit dem Betroffene zu günstigen Konditionen Klagen gegen die Haftungsadressaten führen können“, sagt Jaindl.

An der Aktion „Wienwert“ haben sich laut Cobain Claim bisher 506 Anleger mit 804 Investments (meist Anleihen, aber auch Sonderprojekte) in der Gesamthöhe von 21,4 Millionen Euro beteiligt. „Wir rechnen damit, dass zahlreiche Anleger die vergünstigen Klagsmöglichkeiten in Anspruch nehmen und Treuhänder und Abschlussprüfer bald mit Klagen in Millionenhöhe konfrontiert werden“, sagt Jaindl.