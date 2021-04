immo flash

Erste Immo KAG erweitert Business

Karriere zum Tag: Daniel Thum und Michael Rausch neu an Bord

Autor: Charles Steiner

© Klaus Ranger

Die Erste Immobilien KAG will sich im Bereich Immobilienfonds breiter aufstellen und neben Österreich und Deutschland auch in Osteuropa wachsen. Dazu hat die Erste Immo KAG ihre Personalia um zwei Personen erweitert. Daniel Thum (Foto) ist seit Anfang April 2021 als "Head of Investments Real Estate" in der Erste Immobilien KAG tätig. In dieser Funktion verantwortet er die Investmentagenden der Erste Immobilien KAG in Österreich und Deutschland und ist für die Erste Asset Management auch für Osteuropa zuständig. Michael Rausch ist seit November 2020 ebenfalls neu im Team. Er verantwortet als "Head of Transaction Management CEE" den weiteren Ausbau des Transaktionsgeschäftes in Osteuropa. Michael Rausch verfügt über langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft in Zentral- und Osteuropa.

Peter Karl, Geschäftsführer der Erste Immo KAG, gibt in einer Stellungnahme die künftige Strategie vor: "Wir wollen in Österreich und Deutschland, als auch in Osteuropa weiter wachsen. In Osteuropa liegt der Schwerpunkt auf der Slowakei. Hier wurde bereits am 15.10.2019 der erste slowakische Immobilienfonds aufgelegt."