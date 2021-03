immo flash

Aroundtown mit deutlich weniger Gewinn

Es gibt auch Corona-Verlierer in der Immobilienbranche:

Autor: Gerhard Rodler

Während es - vor allem der österreichischen - Immobilienbranche trotz Gesundheits- und damit Wirtschaftkrise gut geht und diese zu einem guten Teil weiter positiv wachsen konnte, gibt es naturgemäß auch Verlierer. Insbesonders dann, wenn diese im Hotel- oder Retailbereich investiert sind.

So ein Fall ist der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown, dessen Wert 2020 um ein Fünftel auf 358 Millionen Euro sank. Die Corona-Pandemie belastet den Konzern vor allem wegen Mietausfällen zum Beispiel bei Hotel-Immobilien, die bei Aroundtown rund ein Viertel des Portfolios ausmachen.

Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen aber zumindest mit einer Stabilisierung. So soll der operative Gewinn, gemessen am Funds from Operation (FFO 1), 2021 zwischen 340 und 370 Millionen Euro liegen, wird in der heutigen Firmenveröffentlichung bekannt gegeben.