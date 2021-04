immo flash

Eschen neu im Commerz Real-Vorstand

Karriere zum Tag: Siegfried Eschen rückt auf

Autor: Charles Steiner

© Commerz Real

Die Commerz Real hat Siegfried Eschen in den Vorstand berufen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird er das Mandat ab 1. Juni 2021 ausüben. Der 53-jährige Immobilienökonom kommt von der Commerzbank, wo er seit 2015 im Segment Firmenkunden das Kompetenzzentrum Immobilien mit einem Bestandsportfolio von aktuell rund fünf Milliarden Euro aufbaute und leitete. Eschen ist seit über 25 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen im Immobilienfinanzierungsgeschäft tätig. Vor seiner Zeit im Bereich Firmenkunden arbeitete er bei der Hypothekenbank Frankfurt AG, vormals Eurohypo AG, zuletzt als Bereichsleiter Region Mitte / Internationale Großkunden. In der Gebietsfiliale Berlin der Commerzbank verantwortete Siegfried Eschen als Abteilungsleiter das Konsortialgeschäft mit Großkunden.

Sabine Schmittroth, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Commerz Real: „Seine Erfahrung über alle Marktzyklen hinweg und sein breites Netzwerk sind ein Gewinn für das Unternehmen.“