immo flash

Bruno Ettenauer folgt Ernst Vejdovszky nach

Neuer S Immo-CEO, Teufelsdorfer CIO, Wachernig bleibt

Autor: Charles Steiner

© Archiv

Der Aufsichtsrat der S Immo hat die Weichen für die Nachfolge von Vorstandschef Ernst Vejdovszky, dessen Mandat am 30. Juni auslaufen wird, gestellt. Wie der Konzern mitteilen lässt, wird mit Wirkung des 15. März Bruno Ettenauer die Position des CEO für die kommenden drei Jahre übernehmen. Herwig Teufelsdorfer, viele Jahre im Vorstand der Buwog tätig, wird als CIO eingesetzt und sein Mandat spätestens mit Anfang des zweiten Quartals antreten. Der Vertrag von Friedrich Wachernig wird um weitere drei Jahre in der Funktion als COO verlängert, so die S Immo via Aussendung.

Bruno Ettenauer ist in der Branche kein Unbekannter: Zwischen 2006 und 2015 war Ettenauer im Vorstand des großen Konkurrenten CA Immo, zuletzt als CEO, ehe er Ende 2015 von der Funktion zurückgetreten war. Unter Ettenauers Führung erfolgten damals wesentliche Weichenstellungen für die CA Immo: Er trieb die Expansion nach Deutschland voran und baute mittels der strategischen Akquisition des deutschen Quartiersentwicklers Vivico Real Estate in den schwierigen Jahren ab 2008 eine deutsche Plattform auf. Gleichzeitig trieb er die Expansion in die CEE-Kernmetropolen voran. Zuletzt war Ettenauer als Senior Berater für die Pema Holding tätig und hat Markus Schafferer im Bereich M&A beraten.

Herwig Teufelsdorfer war rund vier Jahre lang im Vorstand bei der Buwog, ehe sie von der Vonovia übernommen worden war. Teufelsdorfer war für die Bereiche Asset- und Porfoliomanagement sowie Transaktionen zuständig und hat sich im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Er zeichnete unter anderem für die EDV-Umstellung der Buwog verantwortlich.

Dem scheidenden S Immo-CEO Ernst Vejdovszy spricht der Aufsichtsrat seinen ausdrücklichen Dank aus: „Wir bedanken uns bei Herrn Vejdovszky, dem Gründungsvater der Gesellschaft, für seine außerordentlichen Verdienste um die Gesellschaft. Er hat die S Immo AG in über 30 Jahren Unternehmensgeschichte geprägt und ist für die Erfolge der vergangenen Jahre maßgeblich verantwortlich. Gleichzeitig freuen wir uns, die Herren Ettenauer und Teufelsdorfer für die Gesellschaft gewonnen zu haben."