Europäische Büromieten stabil

Mehrheit der Büromärkte bleibt 2021 auf gleichen Niveau

Autor: Stefan Posch

Die Mietpreise und Renditen am europäischen Büromarkt werden laut einer Studie von Catella Research stabil bleiben. Die durchschnittliche Bürospitzenmiete aller 38 Märkte ist mit +0,59 Prozent gegenüber H1 2020 nahezu unverändert und bis zum Jahresende 2021 erwartet Catella Research trotz der aktuellen Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie in nur knapp 30 Prozent der Büromärkte eine Trendumkehr. Die Mehrheit der Märkte wird auf gleichbleibendem Niveau stagnieren.

„Die Preisentwicklung konnte sich dem negativen Trend der Vermietungsmärkte und Investmentvolumina weitgehend entziehen: Seit Mitte 2020 sind sowohl Spitzenmieten als auch Renditen trotz moderatem Anstieg der Leerstände nahezu unverändert und verdeutlichen das nach wie vor hohe Investoreninteresse“, so Thomas Beyerle, Head of Reseach, Catella Group.

Im Rahmen einer europaweiten Erhebung kommt Catella Research zu dem Ergebnis, dass aber das Transaktionsvolumen in Europa (inklusive UK) rückläufig ist. Im Gesamtjahr 2020 wurden Büroflächen im Volumen von 83,5 Milliarden Euro umgesetzt. In den von COVID-19 stark betroffenen Ländern mit teilweise langen Lockdown-Phasen gab das Volumen deutlicher nach. Die stärksten Rückgänge verzeichneten Irland (-69 Prozent), Luxemburg (-55 Prozent) sowie Schweden (-49 Prozent). In Norwegen und Belgien ist das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 38 Prozent, respektive 30 Prozent gestiegen. Catella Research hat insgesamt 38 Europäische Büroimmobilienmärkte analysiert.