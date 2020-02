immo flash

Eyemaxx baut Büroprojekt in Simmering

"Leistbare Büros" für Neues Arbeiten geplant

Autor: Stefan Posch

Die Eyemaxx hat ein Projekt mit rund 20.000 m² vermietbarer Fläche in der Brehmstraße 19 in Simmering gestartet. Dieses soll flexibles Arbeiten auch im leistbaren Bereich gewährleisten. „Es gibt am Wiener Markt Büroprojekte in guten Lagen mit guter Ausstattung und, welche in schlechter Lage mit schlechter Ausstattung. Dazwischen gibt es aktuell nichts“, erklärt Stephan Pasquali, Österreich Geschäftsführer von Eyemaxx bei der Vorstellung des Projekts. Die Quadratmeterpreise der zukünftigen Büromiete sollen sich bei dem Projekt zwischen 11,50 und 11,80 Euro belaufen. „Wir bieten ein Mietniveau deutlich unter dem Markt und damit Neues Arbeiten für alle“, so Pasquali. Geplant ist auch der Einzug eines Co-Working-Anbieters. Das Projekt, das sich noch in der Vorentwurfsphase befindet, umfasst fünf Obergeschosse mit drei Stiegen, 200 PKW-Stellplätze, Lagerflächen sowie eine Lobby und Grünflächen. Für März 2021 ist die Baugenehmigung geplant, die Fertigstellung soll im Herbst 2023 erfolgen.

Die Gesamtkosten des Projektes sollen sich auf knapp über 50 Millionen Euro belaufen.