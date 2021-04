immo flash

Eyemaxx holt sich frisches Geld

Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Überplatzierung abgeschlossen

Autor: Charles Steiner

Die Eyemaxx holt sich am Kapitalmarkt wieder frisches Geld: Das Unternehmen hat die am 15. März 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung abgeschlossen, Eyemaxx spricht sogar von einer Überplatzierung. Sämtliche 1.246.113 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien wurden zu einem Bezugspreis von 3,00 Euro je Aktie bei Aktionären und weiteren Investoren platziert. Das Grundkapital erhöht sich damit auf 7.476.568 Euro, eingeteilt in ebenso viele Stückaktien. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung in Höhe von brutto 3.738.339 Euro soll primär für den weiteren Ausbau des Bestandsportfolios der Gesellschaft genutzt werden, so Eyemaxx.

Einmal mehr ruft die Gesellschaft zur Mitwirkung bei der Anleihegläubigerversammlung am 29. April 2021 auf. Wie auch schon bei der ersten Abstimmung, bei der das notwendige Teilnahmequorum von 50 Prozent nicht zustande kam (immoflash berichtete), werden die Gläubiger der Unternehmensanleihen 2018/2023 und 2019/2024 aufgerufen, der Absenkung der Einhaltung der Mindesteigenkapitalquote im Konzern auf 15 Prozent zustimmen bzw. soll bei der Anleihe 2020/2025 die Mindesteigenkapitalquote im Konzern von 15 Prozent fortbestehen.