immo flash

FCR kauft in Görlitz

FMZ mit 28.000 m² erworben

Autor: Charles Steiner

Die deutsche FCR Immobilien setzt ihre Investmentstrategie in Retailimmobilien unbeirrt von der Coronapandemie weiter. Vor allem auf Fachmarktzentren hat es der Investor abgesehen, nachdem sich diese als wesentlich resistenter zum Onlinehandel erweisen. So hat die FCR jetzt ein Fachmarktzentrum in Görlitz erworben.

Das 1992 auf einem rd. 74.000 m² großen Grundstück erbaute Fachmarktzentrum in einem stark frequentierten Gewerbegebiet mit großem Einzugsgebiet in Görlitz verfügt über eine vermietbare Fläche von über 28.000 m². Langfristige Ankermieter im Fachmarktmarktzentrum der FCR sind Möbel Roller, toom Baumarkt, Dänisches Bettenlager, Deichmann, McDonald's sowie TÜV Süd. Die Vermietungsquote beläuft sich auf 97 Prozent, der WAULT liegt bei 6 Jahren. Mit einer jährlichen Ist-Netto-Miete von rd. 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet das Objekt einen jährlichen FFO-Beitrag von rd. 0,9 Miillionen Euro. Durch den Zukauf des Objekts in Görlitz beläuft sich die Jahresnettomiete für das Bestandsportfolio insgesamt nun auf 21,6 Millionen Euro.