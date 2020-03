immo flash

FCR kauft Portfolio zu

Drei Fachmärkte in Bayern erworben

Autor: Charles Steiner

Von wegen, Retailimmobilien funktionieren nicht: Vor allem Fachmarktzentren mit Nahversorgungscharakter erfreuen sich bei Investoren großer Beliebtheit. Vor allem die FCR Immobilien kaufte in den vergangenen Monaten kräftig zu - und hat jetzt erneut ein Einzelhandelsportfolio, bestehend aus drei Fachmarktzentren erworben. Wie der Investor mitteilen lässt, befinden sich die drei vollvermieteten Objekte in Bayern. Über den Kaufpreis sind keine Angaben gemacht worden, die Gesamtfläche belaufe sich auf 3.300 m² auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 17.000 m². Sie befinden sich in Cadolzburg, Schwandorf und Strullendorf.

Bei allen drei Objekten verfüge FCR über langfristige Mietverträge. Das Objekt in Cadolzburg ist an das Dänische Bettenlager vermietet, jene in in Schwandorf und Strullendorf sind an den Sonderpreis Baumarkt.

Die FCR will ihren Bestand auch in diesem Jahr noch weiter ausbauen und plant, 2020 rund 50 weitere Objekte anzukaufen. Im Zuge des jüngsten Ankaufs kündigte FCR an, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 4,25 Prozent p.a., bei einer Laufzeit von 5 Jahren und einer vierteljährlichen Zinszahlung zu begeben. Das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse startet diesen Mittwoch, so FCR.