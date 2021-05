immo flash

FCR kauft Retail-Portfolio

Paket aus sieben Immobilien erworben

Autor: Charles Steiner

Die FCR Immobilien ein Gewerbeimmobilienportfolio mit Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie ein Nahversorgungszentrum in Sachsen erworben. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, gab FCR via Aussendung bekannt. Das Portfolio besteht aus insgesamt 7 Objekten mit einer Gewerbefläche von zusammen 4.200 m². Die Objekte wurden im Zeitraum von 2000 bis 2006 auf einer Grundstücksfläche von insgesamt knapp 17.000 m² in sehr guter Sicht- und Geschäftslage errichtet und befinden sich in den Städten Bautzen, Dresden, Plauen, Taucha und Werdau in Sachsen, Naumburg in Sachsen-Anhalt sowie Jena in Thüringen. Ankermieter in den vollvermieteten Objekten sind die renommierten Marken pitstop, Carglass und Dänisches Bettenlager. Im Zuge ihres Wachstumskurses hat FCR auch ein Nahversorgungszentrum in Altenberg erworben. Der staatlich anerkannte Kurort Altenberg mit rd. 8.000 Einwohnern liegt im Osterzgebirge in Sachsen. Das Gewerbeobjekt wurde 1991 auf einer Grundstücksfläche von rd. 18.000 m² erbaut. Die Handelsimmobilie mit einer Gewerbefläche von 3.300 m² ist vollständig vermietet. Ankermieter ist zum einen der seit 1992 im Objekt ansässige Netto Marken-Discount. Insgesamt belaufen sich die jährlichen Miteinnahmen der 8 neuen Objekte auf über 600.000 Euro. Hierdurch wird ein jährlicher FFO-Beitrag in Höhe von rd. 320.000 Euro erzielt.