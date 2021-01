immo flash

Finale von FIABCI Prix d'Excellence Austria

Am 26. Jänner Online-Preisverleihung

Autor: Stefan Posch

Jetzt ist es soweit. Das Finale des begehrten heimischen Immobilienpreises, des FIABCI Prix d'Excellence Austria, kann über die Bühne gehen. Am 26. Jänner um 17:30 Uhr werden die Gewinner aus den Finalisten in einer Online-Preisverleihung prämiert. Andreas Treichl, Chairman der Erste Stiftung wird in seiner Keynote des Abends über die österreichische Wirtschaft in Zeiten von COVID-19 sprechen. Eugen Otto, Präsident der FIABCI Austria: „Wir sind sehr froh, dass wir endlich die Gewinner und Ihre eindrucksvollen Projekte präsentieren dürfen und das große Finale des FIABCI Prix d'Excellence nun am 26. Jänner online stattfinden kann. Denn eines ist sicher: Corona hält uns nicht davon ab, österreichischen Innovationsgeist vor den Vorhang zu holen.“ Der große Vorteil der Online-Preisverleihung: Jeder kann kostenlos live dabei sein und auf die ersten 100 Registrierten wartet ein Dinner-Gutschein. Alle Infos und die kostenlose Registrierung finden Sie unter: www.fiabciprixaustria.at/preisverleihung