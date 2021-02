immo flash

FIABCI Prix d'Excellence: Kategorie Altbau

Mariahilferstraße 185 nach Sanierung ausgezeichnet

Autor: Charles Steiner

Im Rahmen der Preisverleihung des FIABCI Prix d'Excellence, der heuer zum zweiten Mal in mehreren Kategorien für herausragende Immobilienprojekten vergeben worden ist, konnte sich im Bereich Altbau das Objekt Mariahilferstraße 185 durchsetzen. Das Projekt erregte vor einigen Jahren Aufmerksamkeit mit einer mutwillig herbeigeführten Gasexplosion. Trotz schwerer Schäden entschied man sich aber, das Gründerzeithaus zu sanieren anstatt abzureißen.

Dieser Ansatz ist auch von der Jury gewürdigt worden. „Mit dem ressourcenbewussten Entschluss der Eigentümer das Gebäude wiederaufzubauen, wurde ein innovatives Sanierungskonzept erstellt, das dank der guten Zusammenarbeit sämtlicher Projektbeteiligten - inklusive der förderungsbereiten Stadt Wien - auch erfolgreich umgesetzt werden konnte. So wurde aus einer äußerst schwierigen Ausgangslage ein Vorzeigeprojekt geschaffen, das eine ökologische Sanierung mit hohen architektonischen Ansprüchen verbindet und eindrucksvoll beweist, dass Gründerzeithäuser energieeffizient saniert werden können, ohne ihren Altbau-Charme einzubüßen. Sowohl die Altbauwohnungen als auch die neu geschaffenen Dachgeschoßwohnungen erreichen Passivhausstandard, der durch die Verwendung des ökologischen Dämmstoffes Hanf und dem erstmalig an einer gegliederten Fassade in Wien eingesetzten Aerogelputz erzielt werden konnte.“ Und weiter: "Seit das Wohnhaus in seinem neuen Glanze erstrahlt verfügen alle Wohneinheiten über offene, zeitgemäße Grundrisse. Im begrünten Innenhof konnte für rund ein Drittel der Altbauwohnungen hochwertige Freiräume mit Dachgärten, Loggien und Balkonen geschaffen werden.

​Von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind die sozial verträglichen Mieten der einzelnen Wohnungen. Mieter aus der Zeit vor der Gasexplosion hatten als erstes die Möglichkeit, eine Wohnung auszuwählen."