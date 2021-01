immo flash

FIABCI Prix d'Excellence: Phil's Place

Award in der Kategorie Hotel geht an 6B47

Autor: Charles Steiner

Seit Dienstag stehen die Gewinner des zweiten FIABCI Prix d'Excellence Austria fest. In der Kategorie Hotels hat die 6B47 mit dem Projekt Phil's Place am Wienerberg den Award erhalten. Die Jury begründet ihre Entscheidung so: „Als es nach der Jahrhundertwende nicht mehr entsprechend seiner ursprünglichen Bestimmung als reine Bürofläche genutzt wurde, haben mutige Entwickler erkannt, dass sich das Bauwerk, für eine Umnutzung eignet. Derart nachhaltig innovativen Bestandsgebäuden wird in Zukunft große Bedeutung zukommen - ganz im Sinne von Ressourcenschonung und innerstädtischer Verdichtung. Mittlerweile ist das ehemalige Bürohochhaus zu “Phils Place" geworden, ein Vertical Village mit Serviced Apartments, Supermärkten, Gastronomie und einem Fitnesscenter. ​Dank innovativen und unkonventionellen technischen Lösungen und punktuellen Eingriffen in den Bestand konnte der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes die heutigen Standards für Energieeffizienz, Barrierefreiheit, Brand- und Schallschutz erreichen. Gleichzeitig wurde das Bauwerk in seiner äußeren Erscheinung dennoch erhalten und in seinem Charakter gestärkt." Mehr zum Projekt sehen Sie im Video!

