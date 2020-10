immo flash

Fiedler neuer CFO bei Kempinski

Karriere zum Tag: Neuer Finanzchef

Autor: Charles Steiner

© Kempinski Hotels

Mit Peter Fiedler hat die Luxuskette Kempinski Hotels einen neuen Chief Financial Officer an Bord geholt. Dieser wird künftig als Mitglied des Vorstands für sämtliche Finanzfunktionen und die Finanz-Performance der internationalen Hotelgruppe verantwortlich sein und leitet neben den Corporate- und Hotelfinanzen auch die Bereiche Compliance sowie das Interne Audit. Damit folgt er Martin Pracht in der Position nach.

Fiedler bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Controlling mit und hat sich in den letzten zehn Jahren vor allem auf Unternehmensberatung sowie Investitions- und Verwaltungsratsmandate bei verschiedenen Hotelentwicklungs- und Managementprojekten konzentriert. Er war von 1982 bis 1998 war er im führendenden Industriekonzern Daimler-Benz tätig, wo er mehrere Funktionen im Finanz- und Controlling bekleidete und Positionen vom Manager bis zum Senior Vice President durchlief. Im Jahr 1998 wechselte er als Senior Vice President und Leiter der Konzern-Finanzabteilung des Holding-Rates zur Bayerischen Braustiftung Josef Schörghuber & Co. Holding KG München. Ab 2001 leitete er als Geschäftsführer und CFO die Bavaria International Aircraft Leasing GmbH & Co. KG und wurde zwischenzeitlich auch Mitglied der Geschäftsführung der Brau Holding International GmbH & Co. KGaA. Darüber hinaus war er von 1998 bis 2008 mit der Schörghuber Gruppe München verbunden und bekleidete innerhalb der Gruppe mehrere Geschäftsführungsmandate.