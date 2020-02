immo flash

FindMyHome zeichnet Makler aus

Termin zum Tag: Qualitätsmakler-Verleihung

Autor: Charles Steiner

Aus einer Abendveranstaltung wird diesmal ein Brunch: Erneut zeichnet die Immobilienplattform FindMyHome die Qualitätsmakler aus, basierend auf Kunden-Feedback aus rund 15.000 Feedback-Bögen, die dazu eingeholt wurden. Am 20. März werden nun die herausragenden Leistungen in den Kategorien „Qualitätsmakler“, „Top Developer“ und „Best Performer“ mit dem begehrten Qualitätssiegel im Reaktor in der Geblergasse im Rahmen eines „Miami Art Brunch“ honoriert. Start der Veranstaltung ist um 11 Uhr, die Verleihung selbst ist dann um 11.45 Uhr. Danach werden bei facettenreicher Street Art heimischer Künstler, souligen und lateinamerikanischen Klängen mit Live Acts lukullische Genüsse geboten.

Die qualitativsten Makler, die aus den Feedback-Bögen hervorgehen, werden heuer zum nunmehr achten Mal ausgezeichnet.