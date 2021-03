immo flash

FindMyHome.at kürt beste Immoanbieter

25.000 Kunden haben ihre Stimme abgegeben

Autor: Günther Schneider

Bereits zum neunten Mal honoriert das heimische Immobilienportal FindMyHome.at besonders herausragende Leistungen in der Immobilienbranche und prämiert die besten Makler und Bauträger Österreichs mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel. Mehr als 25.000 Feedback-Fragebogen wurden ausgewertet. Zu den diesjährigen Siegern zählen die Immobilienbüros sowie Bauträger „Real-Treuhand Immobilien Wien“, „Glorit Bausysteme“, „Krefina Immobilien“ und „Österreichisches Siedlungswerk“.

Mit einer märchenhaften Videobotschaft wurden die heurigen Preisträger am 11. März mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel verkündet sowie geehrt. „Großartige Erfolge gehören besonders in Zeiten wie diesen belohnt und gefeiert. Auch wenn Corona-bedingt keine persönliche Preisverleihung stattfinden kann, ist es uns ein großes Anliegen, die herausragende Arbeit zu würdigen und allen Ausgezeichneten auf eine besondere Art und Weise zu gratulieren“, sind sich die beiden FindMyHome.at Geschäftsführer Bernd-Gabel-Hlawa und Benedikt Gabriel einig.

Österreichs bestbewertete Makler und Bauträger lauten...

Ehre wem Ehre gebührt: 69 der über 400 Immobilienanbieter auf der Immobilienplattform FindMyHome.at dürfen sich über großartige Beurteilungen und die Prämierung mit dem Qualitätssiegel - eine Auszeichnung auf Basis von Kundenrezensionen - freuen. Dazu wurden über 25.000 Feedbackbögen eingeholt und analysiert. Den Sieg als bester „Qualitätsmakler 2020“ holte sich das Wiener Immobilienbüro Real-Treuhand Immobilien Wien, gefolgt von Dr. Alexandra Gabriel Realitätenvermittlung und der niederösterreichischen Immobilienvermittlung Sziveli Immobilien. Bestbewertetes Unternehmen in der Kategorie „Top Developer 2020“ wurde zum vierten Mal in Folge Glorit Bausysteme, was für besondere Qualität über Jahre hinweg spricht. Die weiteren Top-Plätze gehen an die BUWOG Group und A.M.T. Immobilien. Als „Best Performing Agency 2020“ überzeugte erstmals KREFINA Immobilien und den Titel als „Best Performing Developer 2020“ eroberte das Österreichische Siedlungswerk.

Qualitätssiegel 2020: Die Belohnung für ein herausforderndes Jahr

„Die Vergabe der Qualitätssiegel ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Highlight für die Immobilienbranche. Damit wollen wir nicht nur die besondere Leistung honorieren, sondern auch die Qualität und Transparenz in der Immobilienbranche stetig weiterentwickeln und fördern. Dass der Qualitätsanspruch von Jahr zu Jahr wächst, ist schön zu sehen und zeigt, dass unser Angebot funktioniert. Besonders 2020 war ein herausforderndes Jahr für unsere Branche, bei der Kreativität und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen technischen Möglichkeiten gefragt war. Daher freut es uns besonders, die Leistungen des vergangenen Jahres mit einer Auszeichnung zu würdigen“, erklärt Bernd Gabel-Hlawa.