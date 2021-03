immo flash

FMZ in Klagenfurt verkauft

Union Investment veräußert an Privatinvestor

Autor: Charles Steiner

Die Union Investment hat jetzt ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt verkauft. Das Objekt mit einer Mietfläche von knapp über 7.000 m² war seit 2004 im Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1, der ausschließlich in Österreich investiert ist. Vermittelt hatte den Deal der Retail-Dienstleister Comfort Austria. Auf immoflash-Nachfrage sei der Verkauf eine gute Opportunität gewesen, von einem Deinvestment von Regionen außerhalb Wiens könne keine Rede sein, so eine Sprecherin.

Das 1998 erbaute Fachmarktzentrum in der Völkermarkterstraße 144-150 liegt direkt an einer vierspurig ausgebauten Schnellstraße östlich des Stadtzentrums. Die Völkermarkterstraße gilt als die wichtigste Handelsagglomeration außerhalb der Klagenfurter Innenstadt. Derzeit ist das Objekt vollvermietet. Zu den Mietern zählen A.T.U., Action, Deichmann und dm.

Roman Müller, Investment Manager bei Union Investment, sieht im Verkauf eine konsequente Umsetzung der Fachmarktstrategie in Österreich: „Unser Anlagefokus liegt auf lebensmittelgeankerten Nahversorgern mit einem Objektvolumen ab 15 Millionen Euro, hoher Aufenthaltsqualität und online-resilientem Mieterbesatz. In diesem Bereich wollen wir unser Portfolio gezielt weiter ausbauen.“