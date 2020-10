immo flash

Fortis kauft in Berlin weiter zu

67 Wohneinheiten erworben

Autor: Charles Steiner

Die Fortis AG kauft in Berlin weiter zu und hat weitere drei Objekte in Top-Lagen erworben. Dabei handelt es sich um Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 67 Wohneinheiten, die sich in in Weißensee, Pankow und Charlottenburg befinden. Das Investmentvolumen gab Fortis mit rund 24 Millionen Euro an - passend zum Jahresziel von rund 52 Millionen Euro, wie Oliver Koch, COO von Fortis via Aussendung erklärt.

Zusätzlich zu den bestehenden Wohnungen biete jenes Objekt in Weißensee Potenzial für eine Nachverdichtung mit 20 Wohneinheiten. Dazu werde ein neues Mehrfamilienhaus errichtet. Neben den bisher erfolgten Nachverdichtungen im Bereich des Dachgeschossausbaus wagt damit die Fortis erstmals den Schritt in das Geschäftsfeld des Neubaus.

„Der Neubau ist uns nicht fremd, mit dem bisherigen Ausbau unserer Bestandsobjekte und der Projektentwicklung im Bestand konnten wir seit 2013 schon reichlich Erfahrungen sammeln. Die Errichtung eines kompletten Neubaus ist damit eine logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Geschäftstätigkeit“, erklärt Oliver Koch, COO der Fortis. „Mit dem Ankauf können wir unsere ohnehin gut gefüllte Vertriebspipeline auch für die Zukunft füllen.“ Momentan befinden sich neun Projekte mit 130 Wohneinheiten und einem Volumen von 40 Millionen Euro im Vertrieb. Weitere vier Projekte mit rund 70 Wohneinheiten und einem Volumen von 34 Millionen Euro sind aktuell in der Vertriebsvorbereitung.