WestendCarree geht an Ardian

Preos verkauft Frankfurter Büroimmobilie an französischen Investor

Autor: Charles Steiner

Die auf Bürobestandhaltung und -entwicklung spezialisierte Preos hat jetzt Bürokomplex WestendCarree in Frankfurt am Main veräußert. Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von 30.550 m² wird von der französischen Investmentgesellschaft Ardian aus dem Bestandsportfolio der Preos erworben. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mieter des Objekts sind u.a. die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft e.V. und der Personaldienstleister Michael Page. Inklusive zwei neuer Mieter, die ab Sommer in die Immobilie einziehen werden, liegt der Vermietungsstand bei 84,6 Prozent. Das WestendCarree befindet sich in begehrter Lage der Bankenmetropole Frankfurt am Main.

Frederik Mehlitz, CEO von Preos: „Es ist uns auch während der Corona-Pandemie gelungen, ein Potenzialobjekt wie das WestendCarree gezielt und profitabel zu entwickeln. Zudem haben wir starke Mieter gebunden und veräußern nunmehr das Objekt an einen verlässlichen Partner. Es freut mich besonders, nach dem Verkauf der Wappenhalle in München aus dem Jahre 2017, bereits die zweite wichtige Transaktion mit Ardian als Partner abzuschließen.“