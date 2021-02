Freitag neuer CEO Healthcare & Seniors

immo flash

Michael Freitag (49), CEO und Country President Sodexo Austria, ist seit gestern zusätzlich zu seinen derzeitigen Verantwortungsbereichen die Rolle des CEO Healthcare & Seniors in Deutschland. Freitag leitet das Segment bereits seit mehreren Jahren für den österreichischen Markt und wird künftig beide Märkte unter einem Dach vereinen. Freitag ist seit 1998 bei Sodexo tätig und bekleidete seitdem zahlreiche Management-Positionen für Central Europe, Österreich und die Schweiz. Der gebürtige Wiener ist darüber hinaus Vizepräsident des Dachverbands der österreichischen Gemeinschaftsverpfleger und Mitglied im Senat der Wirtschaft. In seiner aktuellen Position als CEO und Country President Sodexo Austria ist er für die operativen Bereiche aller Dienstleistungen von Sodexo in Österreich verantwortlich. Im Zuge dessen leitet er auch das Segment Healthcare & Seniors seit Jahren erfolgreich für den österreichischen Markt. „Wir blicken über die vergangenen Jahre auf eine intensive Zusammenarbeit und eine strategische Vernetzung der Healthcare & Seniors Teams in Deutschland und Österreich zurück. Gerade das vergangene Jahr, das uns mit der Covid-19 Pandemie vor neue Herausforderungen stellte, hat gezeigt, wie viel wir im internationalen Austausch von einander lernen können. Durch unsere neue Struktur und das gemeinsame Dach für Deutschland und Österreich werden unsere Kunden in beiden Märkten noch stärker profitieren“, so Michael Freitag.