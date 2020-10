immo flash

BIG-Geschäftsführung wiederbestellt

Weiss und Gleissner mit neuer Funktionsperiode

Autor: Stefan Posch

Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) hat die beiden Geschäftsführer der BIG, Hans-Peter Weiss und Wolfgang Gleissner, in ihren Ämtern für eine weitere Funktionsperiode bestätigt. Hans-Peter Weiss wurde zum CEO und Wolfgang Gleissner zum COO bestellt. Die Funktionsperioden der beiden Geschäftsführer beginnt im 2. Quartal 2021.

Hans-Peter Weiss ist seit 2011 Geschäftsführer der BIG, Wolfgang Gleissner bereits seit 2003. Die Funktionsverlängerung sei ein klares Zeichen für Verlässlichkeit und Stabilität, heißt es vonseiten der ÖBAG.

„Mit den Geschäftsführern Hans-Peter Weiss und Wolfgang Gleissner, haben wir zwei erfahrene und allseits respektierte Führungspersönlichkeiten an der Spitze des BIG-Konzerns bestätigen können. Die BIG ist eine zentrale Beteiligung im Portfolio der ÖBAG, die die Immobilien der Republik hochprofessionell verwaltet, ein Treiber der heimischen Wirtschaft ist und eine zentrale Rolle bei der Sicherung von Arbeitsplätzen einnimmt. Wir freuen uns, mit dem Führungsteam den Erfolgskurs der BIG fortzuführen und den eingeleiteten Strategiefokus in Richtung Nachhaltigkeit auch in Zukunft konsequent fortzusetzen“, so Thomas Schmid, Vorstand der ÖBAG, über die Wiederbestellung.

Der BIG Konzern ist mit 2.012 Liegenschaften einer der größten Immobilieneigentümer in Österreich. Das Portfolio besteht aus rund 7,3 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche mit einem Unternehmenswert von rund 12,8 Milliarden Euro.