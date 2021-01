immo flash

GalCap Europe kauft Büroobjekt in Wien

6.800 m² voll vermietet sowie 74 Stellplätze

Autor: Gerhard Rodler

© GalCap Europe

Der Immobilien-Asset und Investmentmanager GalCap Europe hat für den Spezialfonds „GalCap - Austria Immobilien I“ ein vollvermietetes Büroobjekt im 19ten Bezirk Wiens erworben. Vermittelt wurde die Transaktion von der zur EHL Gruppe zählenden EHL Investment Consulting. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Das in den Jahren 2001/2 errichtete Bürohaus umfasst eine vermietbare Gesamtnutzfläche von ca. 6.800 m² sowie 74 Stellplätze. „Das erworbene Büroobjekt ist eine hervorragende Ergänzung für den Fonds, der sich insbesondere an sicherheitsorientierte institutionelle Anleger aus Deutschland richtet. Die Investmentstrategie liegt auf hochwertigen Immobilien an urbanen Mikrostandorten, die eine nachhaltige Vermietbarkeit sicherstellen“, sagt Marco Kohla, geschäftsführender Gesellschafter von GalCap Europe.

„Der erfolgreiche Verkauf dieses Objekts zeigt, dass Büroobjekte in guten Lagen mit nachhaltigen und bonitätsstarken Mietern auch in herausfordernden Zeiten nachgefragt sind und dieses Segment für institutionelle Investoren weiter spannend bleibt,“ sagt Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting.