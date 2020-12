immo flash

GalCap kauft in Warschau

CEE-Region soll ausgebaut werden

Autor: Charles Steiner

© GalCap Europe

Der Immobilien-Asset- und Investmentmanager GalCap Europe will in der CEE-Region weiter wachsen und hat sich in der polnischen Hauptstadt Warschau das Bürogebäude Koszykowa 54 gesichert. Verkäufer ist ein Publikumsfonds der UBS Real Estate GmbH. Das Bürogebäude sei im Rahmen des Mandats eines deutschen Versorgungswerks erworben und ergänze die bereits bestehende CEE-Komponente innerhalb der Individualfondstruktur des Investors, die unter der Verwaltung von 2IP Institutional Investment Partners steht, so GalCap Europe in einer Aussendung.

Das Bürogebäude mit Tiefgarage besteht aus zwei in den Etagen 2 bis 6 verbundenen Gebäudeteilen mit je einer Rezeption und liegt in prominenter Ecklage im Zentrum Warschaus. Zu den Mietern gehören unter anderem zwei ausländische Botschaften sowie mit dem British Council eine gemeinnützige Einrichtung zur Förderung internationaler Beziehungen. Marco Kohla, Managing Partner von GalCap Europe: „Das nachhaltige Mietniveau der Mieter mit hoher Objektverbundenheit sowie das Potenzial der Vermietung bestehender Leerflächen durch aktives Asset Management bieten Sicherheit und Wertsteigerungspotential gleichermaßen.“ Der Wert von zentral gelegenen funktionalen Büros in den Hauptstädten Europas werde laut Kohla trotz Covid-19 langfristig solide bleiben: „Dass wir Gelegenheiten am Markt auch während der Pandemie erkennen, schätzen unsere Anleger. Lokale Sachkenntnis und ein engmaschiges Netzwerk vor Ort sind meiner Meinung nach die entscheidenden Faktoren, um Ankaufmöglichkeiten wie diese zeitnah umsetzen zu können.“