Garbe kauft im Norden zu

Zwei Logistikobjekte im Großraum Hamburg erworben

Autor: Charles Steiner

Die auf Logistik- und Industrieimmobilien spezialisierte Garbe Industrial Real Estate hat im Hamburger Umland zwei Objekte für deutschen Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien Fonds Plus (GLIF+) erworben. Die angekauften Logistikimmobilien weisen zusammen eine Mietfläche von rund 63.000 m² auf und liegen in Norderstedt. Laut Garbe sind die Objekte vollvermietet, Mieter sind traditionelle Unternehmen aus der Textillogistik. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) liegt bei rund sieben Jahren. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

Für Garbe-Geschäftsführer Christopher Garbe passen die jüngsten Akquisitionen in Norddeutschland aufgrund der Lagequalitäten und den bonitätsstarken, standorttreuen Mietern gut in das Anlageprofil des Spezialfonds: „Sie ergänzen das Fondsportfolio sehr gut in geografischer Hinsicht. Der GLIF+ ist in ganz Deutschland investiert, allerdings war Norddeutschland bisher noch unterrepräsentiert.“